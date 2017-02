Fourcade: – Bjørndalen er uforutsigbar

Bjørndalen ble nummer 23 på søndagens fellesstart i Hochfilzen. Det kan ha vært skiskytterkongens farvel i VM-sammenheng. Etter målgang hevdet i hvert fall 43-åringen at planen om å avslutte karrieren etter OL i Sotsji neste vinter står fast.

– Jeg går "all in" på OL, og så er vi ferdige med VM nå. Jeg ser ingen grunn til at det skal komme flere VM, sa han i pressesonen.

Konfrontert med den uttalelsen, trakk verdens beste skiskytter, franske Martin Fourcade, på smilebåndet.

– Jeg trodde Sotsji skulle bli hans siste store mesterskap, så jeg vil ikke ta noe for sikkert med Bjørndalen lenger. Han er uforutsigbar, sa han til NTB, men var rask med å legge til:

– Det er nok mer enn sannsynlig at dette er hans siste VM.

Bølgedal

Franskmannen, som delte seierspall med evighetsmaskinen fra Simostranda etter VM-sprinten i Hochfilzen, mener nordmannen "har oppnådd mye mer enn alle kunne forvente".

– Han var nede i en stor bølgedal mellom OL i Vancouver og OL i Sotsji. Og det å ha en tre år lang nedtur på et slikt tidspunkt i karrieren, er tøft. Det han så har prestert i ettertid, er bemerkelsesverdig, sa Fourcade.

– Ole var vant til å vinne. Så måtte han lære seg å tape, og det er veldig vanskelig etter å ha vunnet så mye, tilføyde han.

Hjem fra Hochfilzen reiste Bjørndalen med karrierens 45. medalje i VM-sammenheng. Søndag understreket han flere ganger at det ikke blir flere VM.

– Jeg har sagt at OL er det siste. Det står jeg ved, sa Bjørndalen, men la til at det fysisk sett ikke er noe i veien for å forlenge karrieren.

– Jeg har ikke noen problemer med å fortsette flere år til, men jeg vil ikke bare være med. Jeg må kunne være med å kjempe om topp-plasseringer, sa skiskytterkongen.

Tung dag

På søndagens fellesstart fikk han lite til å stemme.

– Jeg var fryktelig tung i dag, men hadde veldig gode ski, så det var moro. På stafetten hadde jeg dårlige ski og god form, mens i dag var det omvendt, smilte 43-åringen.

Det som kan ha vært hans siste VM oppsummerte han slik:

– Jeg klarte å være i form den første helgen, og det var det jeg klarte i VM i år. Jeg tar med meg det som var bra.

Nå venter noen dager hjemme i Østerrike, før turen går til prøve-OL i Sør-Korea. Dit tar han med seg kona Darja, mens datteren Xenia slipper den lange turen til Asia.

(©NTB)