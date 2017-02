Haugen avsluttet med 15.-plass, men bronsen overskygger alt

Bronsen i fredagens storslalåm var ikke bare fortjent, men den løftet også Haugens prestisje i norsk alpin skisport. At han ikke klarte å kjempe om en ny medalje i det avsluttende slalåmrennet var han derfor ikke så skuffet over.

– Man håper jo alltid på mer, men jeg gjør det beste jeg kan. Målsettingen jeg hadde for meg selv var nok høyere enn denne 15.-plassen, men det var utrolig tett, og jeg traff ikke helt i første omgang. Jeg angrep i alle fall og mener det var to hederlige omganger jeg presterte, fortalte Haugen til NTB.

– Jeg får også med meg noen poeng på startlisten, så jeg vil si at VM har vært stabilt bra. Jeg gjorde jobben i lagkonkurransen og fikk til et fantastisk storslalåmrenn, og selv om jeg stort sett alltid er blid og fornøyd og lykkelig, så smakte det ekstra godt med bronsemedaljen.

Eksklusivt selskap

I alpint er det bare de aller største og mest populære løperne som har klart å sikre seg VM-medaljer i storslalåm. Det har Haugen merket seg, og for ham er det neste litt uvirkelig at han er blitt en av dem.

– Nå er jeg kommet inn i et eksklusivt selskap med Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, Aksel Lund Svindal og Stein Eriksen som har storslalåmmedalje fra VM, og det er navn jeg har sett opp til siden jeg var liten gutt, sa han etter at St. Moritz-VM var over.

– Jeg husker godt at det bare var så vidt jeg tok sjansen på å spørre om autografen til Kjetil André Aamodt da jeg var og så ham i NM i mine yngste år. Nå får jeg gratulasjoner av den samme Aamodt her. Det er uvirkelig, men selvsagt fantastisk kult, sa han videre.

Liten pause

Nå ser han fram til de siste rennene i verdenscupen, men før han tar fatt på sesongavslutningen for alvor, setter han bort skiene for noen dager.

– Det er gøy å vise at dersom man står på og kriger, så får man betalt for det til slutt. Det gir ekstra motivasjon til sesongavslutningen, men først blir det en uke med barmarkstrening på Olympiatoppen, og deretter venter Kranjska Gora og finalen i Aspen. Da er målet å angripe på nytt med like god selvtillit, sa Haugen til NTB på vei hjem fra VM.

