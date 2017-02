Mourinho: – Utenlandske managere forstår seg ikke på FA-cupen

En rekke Premier League-klubber var allerede slått ut før helgens runde. Liverpool, Bournemouth, West Bromwich, Stoke, Watford og Hull røk alle mot lag fra lavere divisjoner. For aller første gang hadde også to ikke-ligaliga tatt seg helt til 5. runde.

Manchester United møter mesterskapsserieklubben Blackburn på Ewood Park søndag. Mourinho lover å stille med et sterkt lag. Samtidig løfter portugiseren pekefingeren mot kollegaer som tar for lett på oppgaven. Han vet av erfaring at det fort straffer seg.

– Kanskje vi ikke har nok engelske managere som har den kulturen vi trenger. Det er ikke alle utenlandske managere som studerer og forstår seg på den engelske fotballkulturen. Jeg fikk selv merke det umiddelbart med kampen mot Newcastle. Det ble en lærepenge for meg, sier Mourinho og viser til FA-cuptapet på St. James' Park i hans første sesong med Chelsea for tolv år siden.

Gamblet og tapte

Den gang stilte Mourinho med et svekket lag. Oppgjøret var skvist inn rett før en vrien bortekamp mot Barcelona i mesterligaen og ligacupfinalen mot Liverpool. I dag angrer han på laguttaket mot Newcastle.

– Jeg gamblet for mye og kastet bort kampen. Tankene var i altfor stor grad rettet mot Barcelona og Liverpool. Det var godt å slå ut Barcelona og vinne finalen mot Liverpool, men det var ikke godt å føle at vi på mange måter hadde vraket FA-cupen. Derfor kaster jeg ikke bort tittelmuligheter. Hvis jeg taper, er det fordi motstanderen var bedre eller fordi vi ikke spilte bra, forklarer Mourinho og fortsetter:

– Jeg tapte med Chelsea mot et League One-lag (Bradford, januar 2015), men det var ikke fordi jeg undervurderte FA-cupen. Vi tapte fordi vi tapte. Jeg prøver alltid å ta det seriøst, for jeg liker Wembley og FA-cupen. Jeg må prøve å ta min andre cuptittel.

54-åringen vant til slutt den tradisjonsrike cupen med Chelsea i 2007.

Få endringer

Manchester United er regjerende FA-cupmester. Mourinho, som tok over managerjobben etter Louis van Gaal i fjor sommer, har respekt for søndagens motstander.

– Vi har allerede spilt mot Reading og Wigan. Nivået og vanskelighetsgraden mesterskapsserien står for, er derfor ikke nytt for oss. En ting er å spille på Old Trafford, men det er noe annet å spille på bortebane. Jeg tar Blackburn seriøst. Kommer jeg til å stille med samme lag? Nei, jeg vil selvfølgelig gjøre noen få endringer, men jeg vil stille med et godt lag.

Det er usikkert om Wayne Rooney, Michael Carrick ellerHenrikh Mkhitaryan rekker cupmøtet med Blackburn. Rooney og Carrick mistet torsdagens europaligakamp mot Saint-Étienne på grunn av muskelproblemer. Mkhitaryan sto over fordi han var syk.

(©NTB)