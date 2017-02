Zlatan sendte United videre

José Mourinho satte innpå tungskytset på stillingen 1-1 etter én times spill på Ewood Park. Nettopp innhoppene til Zlatan og Paul Pogba skulle vise seg å bli utslagsgivende.

Kvarteret senere hadde nemlig Zlatan bredsidet gjestene i føringen på en perfekt langball fra Pogba. Med det gjorde 35-åringen sitt 24. mål i United-trøya. Senest torsdag scoret han hattrick i 3-0-seieren over franske Saint-Étienne i europaligaen.

United fikk en tafatt start på cupoppgjøret. Rødtrøyene trillet mye ball, men hadde lite driv og maktet ikke å sette hjemmelaget under press.

Vakkert

Blackburn spilte derimot med mye vilje i førsteomgangen. Med hurtighet og kraft skapte vertene stadig trøbbel for storfavoritten fra Manchester. Det kom særlig til syne på Danny Grahams 1-0-scoring.

Marcos Rojo ble nesten svimmel da han forsøkte å demme opp for Marvin Emnes. United-stopperen ble til slutt vendt bort, og dermed ble det rom for å slå et vakkert gjennomspill. Graham satte ballen sikkert forbi United-keeper Sergio Romero.

Det måtte magi til fra HenrikhMkhitaryan før Manchester United varà jour. I det 27. minutt slo armeneren en fantastisk bakromspasning fra egen banehalvdel, og alene med keeper var Marcus Rashford iskald. Unggutten fikk et hav av rom å boltre seg i.

Det var 19-åringens sjuende United-mål for sesongen i ulike turneringer.

Farlig med en gang

Etter utligningen hadde lagene hver sin sjanse før pause. Craig Conway skjøt hardt mot nærmeste kryss, men avslutningen gikk like utenfor. For United var Jesse Lingard farlig frampå med en heading.

Mourinho ønsket ingen omkamp i en allerede tettpakket United-program. Med byttene etter en time fikk portugiseren akkurat det han håpet på.

Zlatan var farlig allerede med sin første ballberøring. Ved bakerste stolpe holdt an på å skli inn en ball fra Ander Herrera. Blackburn-forsvaret klarte seg bra søndag, men vertene hadde ingen motsvar da Uniteds supersvenske pirket inn Pogbas langball.

I sluttminuttene var Blackburn svært nær å gjøre 2-2. Romero slapp flere farlige returer på rappen, men Uniteds målvakt slapp med skrekken hver gang. Dermed er den regjerende mesteren klar for nok en kvartfinale i verdens eldste klubbturnering.

