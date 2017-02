Zuccarello matchvinner for Rangers

Nordmannen dunket pucken i mål åtte minutter og 37 sekunder ut i den tredje perioden.

Ryan McDonagh brukte like lang tid av den første perioden på å sette inn kampens første mål. Superstjernen Aleksandr Ovetsjkin utlignet imidlertid for Capitals i midtperioden.

Zuccarellos scoring avgjorde kampen i den siste perioden. 29-åringen fikk totalt 16 minutter og 34 sekunder på isen i 2-1-seieren.

Rangers slo dermed tilbake etter å ha tapt New York-derbyet mot New York Islanders 2-4 fredag. Da noterte Zuccarello seg for en assist.

Washington topper Rangers' avdeling og har flest poeng (8%) av samtlige lag i NHL.

