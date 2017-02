Newcastle tilbake på tabelltoppen

Rafael Benitez sitt lag er dermed et skritt nærmere en retur til Premier League.

Mandagens seier sørget for at Newcastle har ett poeng ned til Brighton på tabellen.

Villa på sin side er kun seks poeng over nedrykksstreken. Steve Bruces mannskap har kun tatt to poeng av 27 mulige over de siste ni kampene.

Gouffran ga Newcastle ledelsen tre minutter før pause, og vertene doblet ledelsen like etter hvilen da Lansbury rotet ballen i eget nett.

