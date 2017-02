City-fansen øyner avansement

City ble toer i gruppespillet bak Barcelona. Monaco på sin side vant sin gruppe foran tyske Leverkusen.

Monaco blir ingen lett oppgave selv om mange City-fans kanskje jublet da åttedelsfinalen ble trukket før jul. Det franske laget topper Ligue 1, tre poeng foran Paris Saint-Germain som valset over Barcelona forrige tirsdag.

En liten duell i duellen blir det når de to venstrebeinte midtbanespillere med navn Silva møtes. Monaco har sin Silva i Bernardo, en 22 år gammel portugiser, mens City har den ni år eldre spanjolen David Silva

City klarte bare 0-0 borte mot Huddersfield i FA-cupen lørdag, men Pep Guardiolas gutter ga nok ikke full gass med tanke på tirsdagens mesterligamøte. Flere av nøkkelspillerne sto også over kampen, som David Silva og viktige Kevin De Bruyne.

Ny rolle

Veteranen har i sin nye rolle blitt en viktig brikke i Citys hurtigspill.

– Utrolig! var ordet Guardiola brukte da han skulle beskrive spillet til Silva i den siste seriekampen, 2-0 borte mot Bournemouth mandag i forrige uke.

Silva har vært en av foregangsmennene med å sette Guardiolas fremste filosofi på fotballbanen ut i livet denne sesongen – så lenge motstanderen ikke har ballen så kan det ikke gjøres noen skade bakover.

Som mange andre av Citys nøkkelspillere, så lignet ikke Silva så mye på seg selv under den siste tiden under Manuel Pellegrinis ledelse. Han scoret bare to mål forrige sesong, den dårligste i hans karriere.

Etter å ha spilt alle Spanias fire kamper under EM, kom han tilbake til Manchester der han fikk se at Guardiolas hadde begynt å sette sitt preg på laget. Inn hadde Ilkay Gündogan, Leroy Sane og Nolito kommet for å kjempe om en plass på den offensive midtbanen.

Mens flere av spillerne fant ut at de ikke passet inn i Guardiolas stil og har forlatt klubben, er Silva fortsatt en del av inventaret i City, dog i en ny og mer tilbaketrukket rolle på midtbanen i spann med nevnte De Bruyne.

– Det er riktig at jeg spiller noen ganger litt mer tilbaketrukket for å hjelpe til med å bygge opp spillet, men Guardiola gir meg også frihet til å gå i angrep, har Silva sagt om sin forvandling.

Så langt denne sesongen har han scoret seks mål på tolv kamper.

Nyttig

Hans navnebror Bernardo i Monaco har derimot vært kanskje enda mer nyttig for sitt lag. Han står med åtte fulltreffere med blant annet svært så viktige mål i mesterligaen mot Villarreal (kvalifiseringen), Tottenham og CSKA Moskva.

– Han er en veldig viktig spiller, kanskje den viktigste nøkkelspilleren på vårt lag akkurat nå, sier hans brasilianske lagkamerat Fabinho.

– Han er full av selvtillit. Jeg håper han fortsetter å score regelmessig. Men selv om han ikke gjør mål eller legger målgivende pasninger, så skaper så mye bry for motstanderens forsvarere.

Han scoret i siste seriekamp da han utlignet til 1-1 borte mot Bastia fredag.

I den andre kampen tirsdag tar Leverkusen imot fjorårets tapende finalist Atlético Madrid.

Returkampene spilles 15. mars.

