Jacobsen valgte skiathlon foran sprinten

Sistnevnte valgte selv bort sprinten. Eller nesten, i hvert fall.

– Astrid gikk et veldig godt løp og ble nummer fire i Otepää, og hun gikk også noen gode sprinter sist år. Hun var i finalen i Lahti i fjor og ble nummer fem. Hun har prestert jevnt over godt på sprint. Og da hun var tilbake og ble nummer fire, så måtte vi ta en real prat om hva hun så for seg selv i et VM, sier kvinnelandslagstrener Roar Hjelmeset til NTB.

Den praten tok de.

– Vi måtte høre om hun ville gå eller ikke, og ikke dermed sagt at hun hadde fått gå, men vi måtte i hvert fall ta en prat, og vi kom fram til at Kathrine kunne gå sprinten og at Astrid kan forberede seg til en skiathlon som kommer lørdag.

– Hun hadde kanskje litt lyst til å gå sprinten i tillegg også?

– Astrid har ikke gått så fort i år at hun har kunnet velge og vrake i distanser. Hun har hatt kniven på strupen. Hun vil helst forberede seg til skiathlon, og slik ble det, sier Hjelmeset.

