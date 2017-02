Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag kveld.

– I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaug-saken, står det.

– Det er media selvsagt ikke, sier Løfshus og beklager at dette ble feil fremstilt.

(©NTB)