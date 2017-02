Sørkoreansk OL-topp: – Vinteridrett vil få en revolusjon i Asia

Asia har tradisjonelt vært et stykke bak Europa og Nord-Amerika når det kommer til vintersport. Det vil endre seg, spår Lee Hee-beom.

– MedPyeongchang-OL i 2018 og Beijing-OL i 2022 vil vintersport få mange nye tilhengere i Asia, sier lederen av den sørkoreanske organisasjonskomiteen.

Det er andre gang at De olympiske leker blir arrangert i Sør-Korea. Seoul var vertsby for sommer-OL i 1988.

Det er blitt satt spørsmålstegn ved den manglende infrastrukturen i alpinområdet i Jeongseon. Lee forsikrer om at mye allerede er blitt gjort.

– To nye hoteller er i ferd med å bli oppført, og veien til Jeongseon blir utvidet. Byggingen av alpinanlegget er nesten ferdig, så nå vil vi konsentrere oss om å bygge veier, hoteller og restauranter.

Han mener Nord-Korea fortjener å delta i vinterlekene så lenge landet forholder seg til de olympiske verdiene.

– Sport skal være atskilt fra politikk. De som liker fred, bør få delta i lekene. Nord-Korea er ikke noe unntak, mener Lee.

Forholdet mellom de to nabolandene er blitt verre etter at Nord-Korea det siste året har gjennomført to atomprøvesprengninger og flere rakettoppskytninger.

