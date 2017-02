Skistjerner gir FIS klar beskjed – vil ikke konkurrere med juksemakere

Amerikaneren har de siste månedene vært frontfiguren for langrennselitens opprop for antidoping. I desember kunne hun fortelle at 105 løpere hadde skrevet under.

Nå trapper Randall og co. opp kampen. Hun vil forsikre seg om at Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjør alt for å holde idretten ren.

– Det har vært mange store nyheter det siste året, og vi føler på en frustrasjon rundt dette. Vi ønsker en tydeligere diskusjon. Hvordan skal vi slippe disse problemene i framtiden, og hvordan skal vi gjøre systemet sterkere? Vi vil forsikre oss om at FIS gjør alt som står i deres makt for at rene utøvere skal slippe å konkurrere med juksemakere, sier Randall til Expressen.

Norsk særbehandling?

34-åringen trekker fram dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby, som i fjor sommer ble utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisin.

– Kommunikasjonen må bli bedre. Se for eksempel på Sundby-saken. Det var en gråsone, der straffen ble avtjent under sommeren, og det tok lang tid før vi fikk vite noe som helst. Det førte til flere spørsmål. Får løpere fra Norge særbehandling? Det kan ikke ligge igjen ubesvarte spørsmål, og vi kan ikke ha en situasjon der løpere tenker at de kanskje kan slippe unna.

FIS og Den internasjonale olympiske komtié (IOC) er allerede blitt tilsendt antidopingoppropet. Onsdag har FIS-ledelsen invitert løperne til et møte i den finske VM-byen Lahti.

– Jeg håper at noen løpere fra alle land møter opp, helst en herre- og en kvinneløper, sier Randall.

Sjef i utakt

Hun er svært glad for at FIS-president Gian-Franco Kasper også vil være på plass under møtet.

– Det er veldig viktig. Vi vil være veldig tydelige overfor akkurat ham. Han har sagt en del ting i mediene som ikke akkurat har vært spesielt positivt, sier Randall og viser til Kaspers uttalelser til New York Times.

Den mektige FIS-presidenten gjorde mange svært oppgitt da han sa følgende: "Vi må slutte å late som at sporten er ren. Det er en fin tanke, men i virkeligheten? Dette er underholdning. Det er drama".

– Mange løpere blir irritert når en slik uttalelse kommer fra vår egen ledelse. For oss er det viktig at han har de samme verdiene som vi har, sier Randall.

