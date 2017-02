Manchester United komfortabelt videre i europaligaen

Henrikh Mkhitaryan feide all tvil til side med sin 1-0-scoring allerede etter 16 minutter.

Juan Mata svingte ballen mot mål før armeneren med et lite touch styrte ballen i nota. Et skår i gleden for bortelagets supportere var imidlertid at målscoreren måtte forlate banen med en skade like etter.

Scoringen betydde uansett at Saint-Étienne måtte score fem mål for å avansere etter 3-0-seieren til Manchester United på Old Trafford.

Hjemmelaget, med Ole Selnæs på benken gjennom hele kampen, hadde lite å stille opp før pause og var aldri i nærheten av å true Sergio Romeros mål.

Etter pause hevet Selnæs' lagkamerater seg noe, men det var stor forskjell på laget som ligger som nummer fem i franske Ligue 1 og laget som er nummer seks i Premier League.

Ingen Selnæs

Manchester United-midtstopper Eric Bailly ble utvist etter 63 minutter som følge av to gule kort, men hjemmelaget maktet aldri å utnytte overtallet.

Utvisningen gjør at Bailly må stå over den første åttedelsfinalen. Det måtte han uansett gjort etter sitt første gule kort.

Ole Selnæs, som har mistet plassen på laget etter en formasjonsendring, kom aldri på banen.

Krasnodar og Schalke også videre

Heller ikke i de to andre europaligakampene onsdag kom det store overraskelser.

Russiske Krasnodar hadde 1-0 å gå på etter hjemmeoppgjøret mot Fenerbahçe og Fjodor Smolov sendte laget i ledelsen i Tyrkia etter sju minutter. Josef de Souza utlignet for Fenerbahçe like før pause, men 1-1-resultatet gjør at Krasnodar er videre med 2-1 sammenlagt.

Tyske Schalke hadde hele 3-0 å gå på etter borteoppgjøret mot greske PAOK, og 1-1 hjemme holdt lenge til å sikre avansement.

Alessandro Schöpf ga Schalke ledelsen etter 23 minutter før Matija Nastasic satte ballen i eget nett til 1-1 kun to minutter senere.

De 13 siste returkampene i europaligaen spilles torsdag.

(©NTB)