Skjelbred gir seg på landslaget

Det bekrefter Tyskland-proffen selv på sin Instagram-konto onsdag.

– Når det nå kommer en ny landslagstrener, føler jeg at dette er et passende tidspunkt for å gi drakten min til en av de nye, unge guttene som banker på landslagsdøren, skriver Hertha Berlin-proffen.

– Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, fortsetter han.

Skjelbred har vært landslagskaptein under Per-Mathias Høgmos ledelse.

– Med dette forlater kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og en ny los, som har stø kurs mot neste mesterskap – lykke til! Skriver den tidligere Rosenborg-spilleren.

