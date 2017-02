Svensson måtte bygge ny toppform

Det var en selvsikker Klara Svensson som snakket med NTB etter at noe av det verste "bråket" på pressekonferansen i Oslo Bokseklubbs lokaler på Jordal hadde lagt seg.

Svensson var klar til kamp 28. januar, men fikk beskjed om at kampen måtte utsettes på grunn av at Cecilia Brækhus var rammet av influensa. Dermed måtte den svenske 28-åringen trene seg ned igjen for å få en ny formtopp en snau måned senere.

– Ikke noe problem, egentlig. Man må agere som en toppidrettsutøver. Jeg tok det rolig uken etterpå. Vi sluttet å finslipe på detaljene. Etter det startet vi på nytt og trente for å få en ny formtopp. Det kjennes faktisk enda bedre denne gangen, sier hun advarende.

Hun har hatt sin treningsbase i København hos sin amerikanske trener Joey Gamache.

