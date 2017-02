Tande uten mor og kjæreste i VM-bakken

Tande viste fram sin nye flamme forrige måned. Kjæresteparet fikk voldsom oppmerksomhet da de viste fram sine følelser for offentligheten.

– Nei, hun kommer ikke. Hun er hjemme og går på skole og jobber, sier Tande til NTB om kjæresten Anja Nymoen Søberg kommer til Finland.

Heller ikke mamma Trude, som ble en yndling i tyske aviser under hoppuka, kommer til å stå på sletta og heie fram 23-åringen.

– Nei, hun kommer ikke hit. Hun er hjemme på jobb, sier Tande.

– Det blir ingen forstyrrelser, humrer Tande.

Tande ligger på tredjeplass i verdenscupen. To ganger i vinter har lysluggen vunnet renn. Han er det store norske herrehåpet i hopp når Lahti er VM-verter for sjuende gang.

–Det er moro det. Jeg liker stempelet, sier Tande.

–Jeg blir nok litt skuffet om jeg reiser hjem uten medalje. Jeg har håp om å kjempe om den gjeveste medaljen. Jeg vet at om jeg er på mitt beste, er jeg god nok til å vinne hopprenn. Jeg har lyst til å raske med meg en medalje, sier KIF-hopperen.

Vindfullt

Vinden kan igjen komme til å prege hopprenn i den finske skimetropolen. Onsdagens trening i VM-anlegget ble fremskyndet for å unngå vinden som var meldt å tilta utover kvelden.

–Vind plager meg ikke noe særlig. Jeg har alltid likt å hoppe i mye vind, men vet at mange ikke liker det. Det er en fordel for meg, slår Tande fast.

Han har slitt litt med å ta ut to gode hopp i samme konkurranse i vinter. Tande håper likevel ikke på noe amputert VM-renn lørdag.

–Vi får se. Jeg håper å ha to kanonhopp, for da vinner jeg med stor margin, sier en selvsikker Tande.

Han ble den store yndlingen under hoppuka med rennseirer både i nyttårshopprennet og i Innsbruck. Tande, som er passe uhøytidelig, tok blant annet imot NTB i bare morgenkåpa til en fotoseanse.

–Vi får se da om jeg klarer å luke fram noe spenning her også, he he, sier Tande om det blir mer hysteri denne gangen.

Dressgrep

Den gule dressen er blitt Tandes varemerke i vinter. Den er det ikke sikkert at vi får se i VM. For der Tande har imponert i vinter, har mange av lagkameratene slitt. Johann André Forfang, Anders Fannemel og Tom Hilde har alle trent hjemme – i jakten på det perfekte VM-utstyret.

Fokus har vært på å ta igjen utlendingens forsprang når det gjelder dresser og utstyr. Landslagsledelsen avviser at man gambler med vinterens norske ener med dressgrepene rett før Lahti-start.

–Utøverne får stadig nye dresser. De får ny renndress for hver annen- eller tredje helg. Stoffet blir slitent. Det er viktig å ha ny dress. Den jobben de hjemme har gjort, er veldig bra for «Danny». Han har fått ny dress, som ser litt annerledes ut på kroppen.

–Dersom det ikke fungerer, går vi bare tilbake til gammelt kutt. Han har mange ulike modeller tilgjengelig her, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

(©NTB)