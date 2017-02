Bokselegender synes synd på Klara Svensson

De er begge storheter innen norsk boksing, og før fredagens "Nordic Rumble" er de samstemte.

– Nei, jeg tror absolutt ikke Svensson har noen som helst muligheter til å slå Cecilia Brækhus. Men i boksing kan alt ting skje. Det vet jeg godt, og det vet du også. Man skal aldri undervurdere noen motstandere. Det kjenner jeg en som gjorde noen ganger, og det kan være veldig dumt og få store konsekvenser. Det må Cecilia unngå, sier Ole Klemetsen til NTB.

– Kan du si noe om din rolle i teamet?

– Jeg ble endelig kontaktet av Brækhus forleden dag, og hun fortalte at hun ville ha med litt mer erfarne folk i teamet sitt, folk som har vært ute en vinterdag før. Jeg sa selvsagt ja til det, og er her for å ta seg av ting hun ikke kan ordne opp i selv, fortsetter han.

Den tidligere knockoutkongen og europamesteren som også bokset VM-kamp, men tapte knepent, vil ikke konkret si hva han skal gjøre, men han skal øse av sin erfaring, og den er ikke liten.

– Du får vente og se hva jeg eksakt skal gjøre, men det er mange ting hun skal slippe å tenke på og gjøre som andre må gjøre for henne, og jeg skal bidra så godt jeg kan. Du vet jo at jeg har vært med på mye, og en av oppgavene mine er å passe på at hun unngår en del uheldige episoder jeg har opplevd, røper Klemetsen litt kryptisk.

Spansk oppkjøring

Da Brækhus ble frisk etter sykdommen, reiste hun til Spania og tønsbergtreneren Ulf Johansen. Der var hun også før forrige kamp i oktober.

– Nå har Cecilia vært i Torrevieja, med Ulf Johansen og noen til, og trent veldig bra opp mot denne kampen. Jeg har hatt god dialog med Ulf gjennom hele denne perioden, og det er helt klart at hun er der hun skal være, understreker Klemetsen.

– Sykdommen er historie, og jeg vet Cecilia er like bra, hvis ikke bedre, enn hun var forrige gang, for en måned siden. Hun er råklar, mener "Lukkøye".

– Hva gjør et slikt sykdomsopphold med en bokser?

– Jeg har vært i samme situasjon i min karriere, og du blir både sint og tent når du ikke får den kampen du skal ha. Et slikt opphold som Brækhus har hatt nå, gjør de fleste bare enda mer tent, sier han

Perfekt

– Cecilia har vært hos meg, og som før stevnet i oktober, har hun nok en gang gjort unna perfekte forberedelser. Alt har gått på skinner. Vi har gjort jobben med veldig gode sparringspartnere, så det er ikke noe å skylde på, sier Ulf Johansen til NTB.

Han forteller om uruguayansk og svensk sparringspartnere, og forteller at sykdommen som kom da Brækhus langt på vei var ferdig trent, krevde en ny 14-dagersperiode med sparring

– Alt ser perfekt ut. Sykdommen er borte, og det er heller ingen skader. Dessuten var den siste sparringen helt knall! Derfor synes jeg synd på Klara Svensson. Hun er sjanseløs, understreker tønsbergtreneren med base i Spania.

