Havnaas kometkarriere kan gi rask tittelkamp

– For meg regner jeg med at det blir fire kamper i år, og dette er den første. Det er ikke usannsynlig at jeg kan få en EM-kamp i løpet av dette året, men det er langt fra sikkert, forteller Havnaa til NTB.

Han har ikke vært proffbokser i mer enn snaue to og et halvt år, men etter kun åtte kamper med bare seirer og sju knockoutgevinster, begynner allerede bokseeksperter å snakke om mulige tittelkamper for 28-åringen som heller ikke hadde noen lang amatørkarriere.

– Det har gått veldig fort å komme dit jeg er i dag som proffbokser. Det er derfor ekstra viktig at jeg holder fokus og gjør det som er planlagt. Jeg må, for eksempel, ikke hoppe inn i en VM-kamp i neste måned, for da kan det bli stygt. Jeg må hele tiden tenke på det treneren min (Joey Gamache) sier: Det tar ti år å bygge en mester, men bare ett sekund å gjøre slutt på en, sier Havnaa.

Konge

Han har skaffet seg litt av et rykte som svært hardtslående og sterk. Uttrykket knockoutkonge passer ikke bedre på så mange andre enn det gjør på Kai Robin Havnaa fra Grimstad. Men så er da det et navn han lever godt med.

– Å bli kalt knockoutkonge er ikke det verste navnet man kan få det, sier Kai Robin Havnaa med en liten latter til NTB.

– Jeg trives med det, men, for det er et men, så lenge jeg vet hva jeg skal gjøre, og det ikke går til hodet på meg, så er det greit, forteller han videre.

Han sier også at det gjelder å være tålmodig, både når det gjelder tittelkamper og å bygge seg opp sportslig og karrieremessig. Han lover å skynde seg sakte.

EM før VM

En VM-kamp som enkelte allerede har begynt å snakke om ligger nok litt fram i tid.

– Det er helt klart at jeg kommer til å satse på en EM-kamp, eller en kamp om en annen europeisk tittel, før jeg kaster meg ut i større kamper. Det er et delmål på veien mot det virkelig store, forklarer han.

– Rammene rundt en tittelkamp er spesielle. Derfor vil det være viktig å starte med en litt mindre tittelkamp, enn å hoppe inn i et oppgjør om en tittel i de fire store internasjonale forbundene, reflekterer han videre.

Nå er han mest opptatt av at han har fått sjansen til å bokse i Norge, for eget publikum. Han møter Lars Buchholz fra Berlin fredag kveld, og det er heller ingen smågutt med 27 seirer (20 på knockout) på 37 kamper.

– Det er helt vanvittig at jeg skal få bokse i Norge. Det er som jeg har sagt tidligere, en ære å skulle bokse i Spektrum med så mange mennesker. Det blir på mange måter en uvirkelig opplevelse. Så det gjelder å gjøre jobben, men om det er ti eller titusen tilskuere som ser på meg spiller ingen rolle, egentlig, sier Havnaa til NTB. Han forklarer også hvorfor den danske hovedstaden fortsatt kommer til å bli basen hans framover:

– Jeg kommer til å fortsette satsingen min med base i København. Ikke bare fordi Joey Gamache er der. Det er selvsagt førsteprioritet, men det gjelder også å komme vekk fra alt, for når jeg er der, er det bare trening som gjelder. Det er ikke noe annet som kan distrahere meg.

(©NTB)