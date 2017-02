Kilde vil gjøre stang ut i VM til stang inn på Kvitfjell

– Formen er fin. Det blir ikke noe problem å avslutte sesongen på en god måte. Nå satser jeg på at fra stang ut i VM, så blir det stang inn her på Kvitfjell fra det første utforrennet fredag, sa Kilde til NTB etter den første gjennomkjøringen torsdag.

Erik Guay, verdensmesteren i super-G fra St. Moritz, var raskest i treningsomgangen torsdag, mens Kilde ble best av de norske. Han kjørte inn til en tid som var 63 hundredeler svakere enn Guays, så han er absolutt på skuddhold før fredagens renn, det avlyste rennet fra Lake Louise i fjor høst.

– Nå går jeg inn i den siste delen av sesongen. Det har vært en sesong jeg mener har vært jevnt bra. Jeg har manglet det siste lille ekstra, slik at jeg ikke har fått de seirene jeg hadde lyst på, men det er jevnt og mange som kjemper om det samme. Derfor har jeg ingenting å tape. Det er bare å stå på, fortalte Kilde.

Varierende forhold

– I denne første og eneste gjennomkjøringen er det mest å kjenne på forholdene og sjekke hvordan skiene går og slike ting. I dag var det greit, fordi det var litt varierende forhold hele veien, sa Kilde.

Kvitfjell viste seg fra sin beste side torsdag med sol fra blå og skyfri himmel og et par minusgrader. Kilde var stort sett fornøyd med testen.

– Jeg synes det var bra å ha vært gjennom. Jeg "satte opp" noen steder hvor det ikke var helt bra, men det er slike ting man finner ut på trening, og så er det full gass fredag, forklarte han.

– Det vekslet mellom strålende sol og skygge. Skapte det problemer?

– Det er litt vanskelig å se underlaget når vi kommer inn i skyggen fra det strålende sollyset, men bortsett fra det, var det egentlig ganske greit å kjøre. Kvitfjell er jo en bakke det er greit å kjøre i, for jeg kjenner jo denne bakken veldig godt, og da skaper det ikke de store problemene å veksle mellom inn og ut av sola. Lyset var helt fint, slo han fast.

Siste vers

Sesongen synger på siste vers. Det er bare tre helger igjen. Først er det Kvitfjell før sirkuset flytter seg til slovenske Kranjska Gora. Deretter er det verdenscupfinaler i Aspen i USA.

– Ja, nå er det bare tre uker igjen med renn. Det går fort, så plutselig er sesongen over. Det er noe jeg kjenner litt på, for er man ikke på hogget i sesongen, så blir mulighetene fort borte. For meg har det vært en lærerik og morsom sesong. Jeg har skaffet meg mye erfaring, sa Kilde til NTB etter generalprøven før helgens renn i Kvitfjell.

– Du merker ikke kjøret og at det begynner å røyne på?

– Jeg er ikke sliten og synes fortsatt det er utrolig gøy å konkurrere, så lysten til å stå på litt til er til stede. Jeg merket jeg var sliten etter VM, men fire rolige dager hjemme gjorde godt. Nå er jeg klar til å gå løs på de siste rennene, fortalte han.

På treningen torsdag ble østerrikeren Hannes Reichelt toer, mens Brice Roger fra Frankrike hadde den tredje raskeste tiden. Kjetil Jansrud var nest best av de norske på 7.-plass, slått av Guay med 74 hundredeler.

Stian Saugestad kjørte inn til en, for ham, godkjent 26.-plass, 1,78 sekund bak, mens Alexander Sannes Thorsen var nummer 44 og Bjørnar Neteland kjørte inn til 55.-plass. Han kjører trolig bare søndagens super-G i Kvitfjell.

(©NTB)