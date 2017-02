30 år siden NRKs monopol for alvor ble utfordret 

Hallvard Flatland (60) var arkitekten bak det hele. Han fikk aldri fast jobb i NRK TV-sporten i 1985. Knappe to år senere ble han sendt til England for å kommentere tippekamper på Janco, som sendte i lokal-TV-nettet.

– Jeg følte aldri at det var en personlig revansj, slik er jeg ikke bygget. Jeg syntes heller det var veldig morsomt at vi klarte å få det til, selv om vi ikke hadde det samme tekniske apparatet som i NRK, sier Flatland.

Et ønsket barn

28. februar er det 30 år siden den første tippekampen på norske skjermer som ikke ble sendt på NRK. Janco vartet opp med Manchester United mot Everton. Det ble starten på en rekke bonustippekamper, først på Janco – senere på Flatlands TVNorge.

– Jeg trodde aldri jeg skulle få kommentere engelske fotball da jeg forlot NRK. Jeg må innrømme at jeg var lei meg fordi jeg ikke fikk fortsette på Marienlyst. Det var en nedtur, men hadde jeg fått en av jobbene jeg søkte på, er det godt mulig det ikke hadde blitt noe TVNorge, som jo ble et rent eventyr.

NRK sendte bare sju engelske tippekamper i 1986/87-sesongen. Statskanalen skulle spare penger og sport ble ofret – til seernes fortvilelse. Med økonomisk bistand fra Norsk Tipping, kom Flatland og Janco seerne til unnsetning.

– Vi hadde hatt et monopol i Norge i 25 år. Det var ikke noe alternativ i Norge. Da vi kom, ble vi tatt imot med åpne armer, først i Janco, så i TVNorge. Da fikk de en konkurrent til NRK, noe rettighetshaverne gjerne ville ha – og som gjenspeilet seg i hva vi måtte betale for fotballkampene. Vi var et ønsket barn, gliser Flatland.

Senere skulle han snappe hele FA-cupen foran nesen på sin gamle arbeidsgiver. Telemarkingen forteller at han elsket spillet rundt TV-rettigheter, selv om han i dag sier det er blitt altfor dyrt.

NFF stoppet storkamp

Utfordringene sto imidlertid i kø. TV-ung hadde sendetid klokka 17 på lørdager – altså midt i tippekampene.

– Jeg husker ikke hvordan vi løste den floken, men vi kunne jo ikke sende halve tippekamper. Tenk om jeg skulle si etter 45 minutter at "det var 1. omgang, nå over til TV-ung", sier den tidligereCasino-generalen.

Men selv Flatland kom til kort noen ganger. Han kjøpte den engelske seriefinalen mellom Liverpool og Arsenal i 1989, men den gangen kunne faktisk Norges Fotballforbund stoppe overføringene fra utlandet.

– De ville ikke tillate oss å sende kampen såframt vi ikke tok på oss ansvar for å sende norske damefotball. For oss handlet det om økonomi. Vi hadde ikke mulighet til å ta på oss et slikt ansvar.

– I dag kan jeg fortsatt ikke begripe hvordan verden kunne være slik at de i NFF kunne styre det, sier Hallvard Flatland – bonustippekampens far.

Michael Thomas sikret Arsenal ligagullet med scoring på overtid på Anfield. Det dramaet fikk aldri norske seere se.

