Dommerne ødela opplevelsen for Alexander Hagen 

Hagen bokset uavgjort mot tyske Benjamin Transfeld i lett tungvekt under Nordic Rumble-stevnet i Oslo Spektrum fredag kveld. Han var både overrasket og skuffet over dommernes avgjørelse.

–Jeg er ingen grinebiter, men jeg mener helt klart at dommerne ødela denne opplevelsen her i Spektrum. Det var likevel kult å være tilbake i ringen igjen, sa Alexander Hagen til NTB.

28-åringen har gått 12 kamper. Han har vunnet ni og tapt to. Fredag kom hans første uavgjort. Alle kampene har gått i lett tungvekt. Flekkefjord-bokseren deltok i bare én kamp i fjor. Da ble det tap.

Hans tyske motstander Benjamin Transfeld fra Köln kom til Oslo Spektrum med fire seirer og tre tap på sine sju kamper.

Jevnt

Det ble en jevn første runde hvor Hagen fikk inn del kombinasjoner, både mot hode og kropp. Tyskeren fikk også inn noen treffere, men ikke med samme punchen som sin norske motstander.

Den andre runden var det nordmannen som dominerte. Mot slutten av runden traff han godt med flere gode slag.

–Den eneste feilen jeg mener jeg gjorde er at jeg ikke knocket ham i den andre runden, sa Hagen.

Den tredje runden ble nok en jevn runde, der Hagen hadde et ørlite overtak. Fjerderunden var også jevn, og det ble ikke utvekslet så mange slag som i de første rundene. Begge bokserne begynte å merke det harde kjøret fra åpningen.

Tok få sjanser

Slik ble også i den femte runden. Det var mindre slagvekslinger, og ingen av bokserne tok noen særlig sjanser. I den sjette hadde Transfeld et par gode kombinasjoner som kunne satt ut Hagen.

Hagen hadde derimot en litt bedre runde i den sjuende, der han fikk inn en del flere treffere enn sin motstander.

Thomas Hansvoll, som er boksekommentator for Viasat, mente at Hagen var heldig som klarte uavgjort og at hans landsmann ble litt for defensiv og rykket for mye.

–Jeg kjenner Thomas, og han ble vel blendet av at tyskeren gikk mer framover enn meg, men jeg føler at jeg styrte ham med jabbene mine og at han bommet veldig mye med sin offensive stil, sa en hoderystende Hagen.

–Til og med hans egen trener mente at jeg burde vunnet. Nå skal jeg se om det er muligheter til å få omgjort resultatet. Jeg risikerer jo livet i ringen og vil bli behandlet rettferdig, sa 28-åringen.

