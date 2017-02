Førsteplassen glapp for Kerber

Den tyske 29-åringen ville med turneringsseier i Dubai skjøvet Williams ned fra førsteplassen på WTA-rankingen, og alt så ut til å gå hennes vei da de andre høyt seedede spillerne falt som fluer i de første rundene. I semifinalen var det stopp også for Kerber.

Ukrainske Svitolina slo Kerber for tredje gang på rad og tok seg til finale med 6-3, 7-6 (7-3).

Der møter hun Caroline Wozniacki, som spiller finale for annen helg på rad. Dansken slo latviske Anastasija Sevastova 6-3, 6-4 i semifinalen. Hun trengte bare 90 minutter på å vinne oppgjøret.

– Det har vært et par gode uker for meg. Jeg er veldig fornøyd med spillet mitt, sa Wozniacki etter sin tiende kamp på like mange dager.

Wozniacki tapte sist helg finalen i Qatar Open mot Karolína Plísková.

