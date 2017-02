Kittel spurtslo Ewan

Ewan slo til med fire etappetriumfer i Tour Down Under nylig, og han været en ny seier i etapperittet i Abu Dhabi fredag. Men nærmest ut av intet snek Kittel seg forbi. Han vant like foran Ewan og Cavendish. Sistnevnte vant torsdagens førsteetappe.

– Jeg trodde at jeg var framme ved målstreken, og armene mine var på vei opp. Så registrerte jeg at jeg ikke var helt framme likevel. Så kom Kittel i høy hastighet. Han passerte meg like før mål, sier Ewan til Cycling Weekly, ifølge Procycling.

Kittel sikret sin fjerde triumf så langt denne sesongen. Han vant tre etapper under Dubai Tour.

AG2R-rytter Sondre Holst Enger deltar også i etapperittet i Abu Dhabi. Han klarte ikke å spurte om en topplassering fredag. Nordmannen trillet inn til en 72.-plass.

Mark Cavendish leder sammenlagt, fire sekunder foran fredagens vinner. Holst Enger er nummer 150 sammenlagt, knappe tre minutter bak.

Rittet avsluttes søndag.

