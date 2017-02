Lihaug går for knockout hvis sjansen byr seg 

– Hvis jeg klarer å stoppe Adamek, vil det bli lagt merke til i Bokse-Europa, for han er ikke en fyr som vanligvis lar seg stoppe. Men om jeg klarer det er vanskelig å si, sier vanligvis selvsikre Tim-Robin Lihaug til NTB.

– Han blir sjelden utbokset og er bare blitt slått ut fire ganger på vel 40 kamper. Men får jeg muligheten, skal jeg selvsagt klappe ham ut, legger bergenseren til.

Han var ferdigtrent da meldingen om Cecilia Brækhus' influensa kom for en måned siden, men nedturen på grunn av utsettelsen av stevnet ble kortvarig.

– Utsettelsen av dette stevnet var litt kjip der og da, men den har egentlig bare gjort meg skarpere og i bedre form. De siste sparringene jeg har hatt viser det, og jeg må si, for å være helt ærlig, at jeg aldri har vært i bedre form enn jeg er nå, forteller Lihaug med 18 kamper og to tap.

Enda et hakk skarpere

Bergenseren tok seg et par fridager etter den kjedelige avlysningen av det forrige stevnet som utsatte den norske proffdebuten hans med fire uker, men han var fort tilbake på rett spor igjen.

– Etter at avlysningen kom for en måned siden, tok jeg noen rolige dager, og så var det rett tilbake i full trening igjen. Da var jeg i god form, så det handlet ikke om å finne noen form, men å holde det godt i gang og forhåpentlig bli enda skarpere. Det har jeg klart, sier han.

Målet i år er å få ytterligere tre kamper etter Spektrum-debuten kommende fredag, der han møter en vanskelig og svært erfaren bokser.

– Dersom jeg kunne få fire kamper i løpet av dette året, ville det vært veldig bra for meg. Målet er to kamper før og to etter sommeren. Jeg har også lyst til å bli den første som vinner en tittel på norsk jord siden Spiker'n, røper Lihaug.

Tøff test

Målet et lite stykke fram i tid er en VM-tittel for lett tungvekteren fra Bergen, men før det kan en kamp om EM-tittelen også være interessant.

– En EM-tittel kan være et alternativ for meg, men det finnes også internasjonale- og interkontinentale titler i de store profforbundene. De frister også. Det er det promotoren min som styrer, forklarer han.

– Men først må jeg komme meg greit gjennom den tøffe testen jeg får på fredag. Da skal jeg opp mot en fyr jeg i utgangspunktet må gå noen tøffe runder med. Når det er sagt, tror jeg 2017 kan bli et veldig bra år for meg. Målet mitt er å bli verdensmester. Det målet nærmer jeg meg dag for dag. Kanskje kan jeg stå her etter en VM-seier i slutten av 2018, men aller først må jeg vinne fredagens kamp, forteller en svært offensiv bergenser til NTB.

