Southampton drømmer om finalekopi

United er kjempefavoritter foran oppgjøret, men må bryte ned et Southampton-forsvar som så langt ikke har sluppet inn et eneste mål i årets turnering.

Den eldste delen av Southamptons tilhengerskare, som kan glede seg over klubbens første cupfinale siden tapet for Arsenal i FA-cupfinalen i 2003, har i tillegg gode minner å se tilbake på. Sist favorittlaget møtte Manchester United i finalen i den gjeveste engelske fotballcupen ble det nemlig seier.

Året var 1976, og Southampton vant kampen 1–0 etter scoring av Bobby Stokes sju minutter før full tid.

Historien betyr naturlig nok lite når det handler om finaler, men keeper Fraser Forster mener likevel det er grunn å se seg bakover i forberedelsene til storkampen på Wembley.

– Når du ser på hvilke lag vi har slått ut på veien mot finalen, finner du Arsenal og Liverpool, så vi har overvunnet store lag. Det er ingen grunn til at vi ikke kan klare det samme mot Manchester United, sier han til klubbens nettsider.

– Vi har enorm respekt for Manchester United. De har en manager i verdensklasse og spillere i verdensklasse på hver eneste posisjon. Samtidig er det ingenting å frykte. Vi må gi alt vi har, og forhåpentligvis er det nok denne dagen, tilføyer sisteskansen.

Sterk statistikk

Med til historien hører det også at Southampton har slått Manchester United i to av lagenes tre siste møter på Old Trafford.

Søndagens kamp går riktignok på Wembley, og keeper Forster kan nesten ikke vente med å komme i gang med oppgaven som venter.

– Dette betyr alt for meg, sier 28-åringen, som spiller sin aller første cupfinale på engelsk jord. Som Celtic-spiller tok han to cuptitler.

Går Manchester United seirende ut av søndagens kamp, innkasserer manager José Mourinho sin første tittel i debutsesongen på Old Trafford.

Må glemme tidligere seirer

Foran kampen handler mye om hvilket lag portugiseren sender på banen.

Uansett hvem managerprofilen velger, har United klart mest erfaring med hensyn til finaler. Forrige sesong spilte laget FA-cupfinale samme sted.

Forsvarsspiller Antonio Valencia er opptatt av at han selv og lagkameratene skal ta søndagens oppgave på alvor.

– Vi må glemme det faktum at vi har vunnet der (Wembley) tre, fire eller fem ganger tidligere. Det må legges til side. Dette er en ny finale og en helt annen historie. Vi kan ikke tillate oss å gjøre en eneste feil, sier han til klubbens nettsider.

(©NTB)