Tande dropper egen manager 

– Den ble helt ødelagt. Den var jo to år, men så kom alle meldingene og det der, og den ble veldig treig. Den hang ikke lenger med, sier Tande.

– Har du vurdert egen manager?

– Jeg trenger ikke det foreløpig. Det er ikke tema, sier KIF-hopperen.

Det tok helt av rundt 23-åringen under den tysk-østerrikske hoppuka. Selv mamma Trude ble en snakkis i tyske tabloidaviser.

Etterpå har det gått slag i slag for vinterens beste norske mannlige skihopper. Han har vært med hos Skavland, og bare timer før avreise til Lahti var KIF-gutten innom P3 Morgen. Fortsatt går mange forespørsler rett til Tande, men også Skiforbundets egen hoppkontakt, den tidligere topphopperen Bjørn Einar Romøren, må settes inn når forespørslene hoper seg opp.

– Jeg har ikke lagt noen slagplan (fram mot OL). Jeg føler samarbeidet Romøren og jeg har hatt er helt kurant. Han får tilbud og sier ifra. Jeg sier ja om jeg er interessert, eller om jeg ikke har tid. Han fikser alt, sier Tande.

Fant lykken

Tidligere har mamma Trude fortalt at hun tar seg av fanbrevene hjem til Kongsberg.

– Jeg synes det er veldig moro at folk har så stor interesse for det jeg holder på med, sier Tande nokså uberørt av all interessen.

– Det er vanskelig å få fart på hoppet om du mister bakkekontakten, humrer lysluggen.

Det gikk varmt i sosiale medier da Tande viste fram kjæresten Anja Nymoen Søberg foran NTBs kameraer i januar.

Bildene spredde seg raskt og kommentarene satt løst.

– Det er litt merkelig. Jeg anser meg fortsatt som en helt vanlig kar fra Kongsberg som er glad i å hoppe på ski. Selvfølgelig er det litt annerledes enn til vanlig. Jeg klager imidlertid ikke, sier Norges fremste hopphåp på herresiden i Lahti-VM.

– Jeg føler ikke det er blitt for mye. Du må te deg deretter i enkelte situasjoner, men det er ikke veldig annerledes fra jeg har det. Jeg tenker ikke så mye over det, sier Tande om alt oppstyret.

Sangnekt

– Er det noe du har satt ned foten for?

– Jeg trenger ikke det foreløpig, svarer Tande før vi må rette på verdenscuptreeren.

– Du ville ikke synge Andrea Bocelli for oss på tape.

– Ha ha. Jeg holder meg unna synging, for det vet jeg ikke er noe fint. Vi får holde oss unna det enn så lenge, sier Tande.

Kanskje et VM-gull kan få fart på sangkarrieren.

Den tidligere finske skistjernen Matti Nykänen satset i sin tid på artistkarriere etter at han var ferdig i hoppbakken. Det ga variert suksess.

(©NTB)