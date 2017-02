Hoppsjefen etter første omgang: – Skuffende 

– Det er veldig skuffende at vi ikke får til å ta ut vårt aller beste når det gjelder som mest, men det er der vi er akkurat nå, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK etter første omgang.

Forfang var bestemann av de norske i første omgang i normalbakken i Lahti. Med 93 meter og 122.4 poeng holdt det til en delt 12.- plass.

– Det er veldig nærme, men jeg skulle gjerne fått ut det lille ekstra nå når det virkelig gjelder, sa Forfang.

– Jeg skal prøve å gjøre som jeg har gjort på trening. Da kan det holde til noe bra, fortsatte han.

Nest best av de norske var Andreas Stjernen på 14.-plass etter et hopp på 95 meter. Robert Johansson landet på 93,5 meter i første omgang. Det holdt til en 17.-plass før finaleomgangen for VM-debutanten.

– Det er sånn nesten, men jeg sliter med å finne posisjonen fra toppen. Men det er én omgang igjen, sa han.

Daniel Andre Tandes hopp på 92,5 meter holdt til en 19. plass i den første omgangen.

Østerrikske Stefan Kraft leder etter et hopp på 99,5 meter.

