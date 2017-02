Kilde: – Sinnssykt surt med ny 4.-plass

Kilde endte rett utenfor pallen to ganger da Norge tok fjerdeplasser i samtlige fem øvelser på herresiden i VM, og heller ikke på Kvitfjell denne helgen ble det stang inn.

– Ja, fjerdeplasser er sesongen for mitt vedkommende, sier jeg bare. Det er selvsagt sinnssykt surt, men i dag gjorde jeg ikke en bra nok jobb heller. Jeg hadde alle muligheter til å ta hjem dette, men treffer ikke helt. Det var ingen god følelse da jeg kjørte. Dette er bare noe jeg må ta med meg videre, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB etter søndagens avslutning i Kvitfjell.

– Det sier jeg ofte, men dessverre så var ikke dette bra nok, fortsatte han.

Det var en mager trøst at han satte Kvitfjell-kongen Kjetil Jansrud på plass, for Jansrud som vant utforen lørdag, ble bare nummer sju i et renn der seieren gikk til Peter Fill fra Italia. Han hadde østerrikeren Hannes Reichelt på annen- og gullvinneren fra VM, canadieren Erik Guay på tredjeplass.

Sliten

Det har vært en lang og tøff sesong for alpinistene som toppet seg med VM i St. Moritz. Nå er det to helger igjen, i slovenske Kranjska Gora kommende helg og verdenscupfinalen i Aspen om 14 dager.

– Nå er det to helger igjen og jeg merker at det begynner å gå mot slutten nå. Jeg er litt tom for energi om morgenen når jeg våkner, og det er et litt dårlig tegn. Slik har det vært i de siste rennene, men det er naturlig nå på slutten av sesongen. Jeg hadde et VM som var sinnssykt tøft med mye medieoppmerksomhet, rett utenfor bra resultater samt fem konkurranser jeg deltok i. Det kostet nok litt mer enn jeg hadde trodd. Det merker jeg nå, forklarte Kilde.

– Klarer du å motivere deg til de siste rennene?

– Ja, jeg skal ikke gi meg, så jeg skal stå på ut, og jeg skal nok klare å samle de siste kreftene og kjempe om seirene i Aspen i verdenscupfinalene også. Det blir viktig, sa Kilde.

Lærerik sesong

Kilde hadde en fantastisk sesong i fjor som endte med seier i super G-cupen. Da gikk det meste på skinner for ham. I år har det buttet litt mer imot, men han har gang på gang vist at han tilhører verdenstoppen i fartsdisiplinene.

– Etter finalene i Aspen blir det en litt roligere periode gjennom våren og sommeren, før jeg går løs på forberedelser til neste år. Det blir en spennende og viktig sesong også. Jeg har lært mer i år enn i fjor, selv om ting fløt veldig bra i fjoråret. I denne sesongen har det vært litt trådt til tider. Men jeg har jo levert bra resultater også. Men det har endt like utfor pallen litt for ofte, sa Kilde.

Selv om resultatene ikke er like gode som han hadde håpet, går han på med krum hals videre. Han er sulten på å avslutte sesongen på en god måte, og han ser framover. Til neste år er det OL i Sør-Korea.

– Jeg håper jeg har vist at jeg hører hjemme i toppen. Dessuten føler jeg at jeg har noe å bidra med både i super-G og utfor. Det gjelder å sette sammen prikkfrie løp. Da er jeg helt i toppen, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB etter at årets Kvitfjell-helg var avsluttet.

(©NTB)