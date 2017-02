Kristoff fikk det ikke til å stemme i Belgia

Katjusja-rytteren falt av på det tøffe brosteinspartiet Oude Kwaremont, og klarte aldri ta igjen det tapte. Nordmannen endte som nummer 21. Han var 13 sekunder bak vinneren Peter Sagan.

– Jeg følte meg ikke så veldig bra, så jeg klarte ikke å henge med på Kwaremont, oppsummerer 29-åringen til procycling.no.

En utbrytergruppe fikk de nødvendige sekundene for å kjempe om seieren innbyrdes seg. Hovedfeltet, ledet an av Lotto-Jumbo og Amund Grøndahl Jansen, var på et tidspunkt 30 sekunder bak, men klarte ikke tette luken, ifølge procycling.no. Fjorårsvinner Jasper Stuyven ble nummer to, mens Luke Rowe tok tredjeplassen.

– Dessverre samlet det seg ikke i år, så jeg havnet et stykke ned på listen, sier Kristoff.

Neste ritt på Kristoffs plan er Paris – Nice. Det franske rittet starter 5. mars.

Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm endte som nummer 65 i søndagens ritt, mens Truls Engen Korsæth rullet inn til 103.-plass. Daniel Hoelgaard brøt.

