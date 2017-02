Norge langt bak etter førsteomgangen i mikskonkurransen

Norges lag i mikskonkurransen besto i utgangspunktet av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Johann André Forfang. Sistnevnte ble imidlertid syk og ble erstattet på kort varsel av Andreas Stjernen.

17 år gamle Opseth var først ut og landet på 80,5 meter. Det holdt til åttendeplass etter første gruppe. Tyskland var i ledelsen.

Tande fikk det heller ikke til å stemme i VM-bakken. Kongsberg-hopperen strakte seg til 91 meter, og tok Norge opp på sjuendeplass. Tyskland beholdt ledelsen.

Lundby klarte ikke gjøre det særlig mye bedre, men 90,5 meter sørget for at Norge var nummer fem før Stjernen skulle sette utfor.

Stjernen noterte seg for 91 meter, og han sørget for at Norge beholdt femteplassen etter første omgang. Tyskland leder 17,9 poeng foran Østerrike. Japan er nummer tre. Ned til Norge skiller det 65,8 poeng. Det er nesten 40 poeng opp til bronseplass.

