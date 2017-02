Fidjestøl positiv – Lundby nærmer seg Vikersund-ja

Lundby uttalte til NTB i forrige uke at hun gjerne ville «snike seg med» i Vikersund under Raw Air neste måned.

– Det har jeg registrert. Det hadde vært veldig spennende. Jeg skal ikke være imot det, men både trener og skiforbundet med sportssjef Clas Brede Bråthen i spissen må avklare dette. Sier de ja, setter jeg meg ikke mot det, forsikrer rennleder Fidjestøl.

– Jeg kunne laget vanskeligheter om jeg ville, men det vil jeg selvsagt ikke, sier den tidligere verdensmesteren i skiflyging til NTB.

Lundby håper å få sjansen som prøvehopper i verdens største bakk. Da kan hun slette Daniela Iraschko-Stolz kvinnerekord på 200 meter.

Kryptisk trener

Denne uken skal Lundbys landslagssjef Christian Meyer i avgjørende samtaler med sportssjef Bråthen.

– Jeg kan ikke svare på nå hva det blir til, og hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder Marens utvikling fram mot OL. Vi ønsker å vite at ting er klart, at både hun er klar og at sikkerheten er ivaretatt. Det handler også om logistikk, sier Meyer.

– Maren har ingen problemer med å hoppe skiflyging. Hun er mer enn god nok, men vi må diskutere internt hva som er lureste vei, sier Meyer.

Sportssjef Bråthen, som var opptatt med herrenes trening i storbakken i Lahti-VM mandag, er ordknapp om Lundbys store skiflygingsønske.

– Vi i forbundet godkjenner prøvehopperlistene, men det er meg bekjent bare en formalitet. Jeg opplever at Vikersund må sette henne på lista. Jeg kan ikke gå inn og detaljstyre alle prøvehopperlister i Norge. Det må trenerne og andre vurdere, så sant jeg ikke får føringer fra Det internasjonale skiforbundet, jury eller mitt eget forbund, sier Bråthen.

Imponert Fidjestøl

Fidjestøl forteller at han er mektig imponert over den voldsomme utviklingen på jentesiden.

– Det er vanskelig å tidfeste når jentene får fotfeste også i skiflyging, men jeg har sett at jentehoppingen har utviklet seg voldsomt etter at de kom inn på VM-programmet i 2009. Flere nasjoner enn noen gang er involvert og satser, og utøverne holder på lenger. Vi ser at konkurransene får mer oppmerksomhet, som igjen byr på flere muligheter, sier rennlederen.

– For meg er det veldig gjevt å se jenterenn. Det tar nok litt tid får du får 40 hoppere som kan stille i skiflyging, men det er ingen tvil om at de behersker det, sier rennlederen.

– Det kommer an på farten, men vanligvis er det mer fart under prøvehoppingen på torsdag. Gjør jeg et bra hopp og får nok fart over kulen, kan det bli over 200 meter. Da blir det verdensrekord, sa Lundby om sine muligheter i mammutbakken.

I løpet av uken vet hun om hun får sin store drøm oppfylt.

Spørsmålet er om noen våger å si nei til Norges nye hoppdronning.

(©NTB)