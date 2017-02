Klæbo: – Teknikken kom ikke over natta

Med høye kneløft nærmest springer 20-åringen opp motbakkene rundt VM-arenaen i Lahti. Det har fått både konkurrenter og tilskuere til å sperre opp øynene. På kort tid har stjerneskuddets uortodokse stil blitt et stort samtaleemne.

Mandag røpet Klæbo at den overraskende tekniske varianten ikke var noe spontant påfunn.

– Jeg har fokusert på å utvikle min egen metode, og det er kult at den funker så bra som den gjør, sa han til NTB og andre medier under et pressetreff i regi av utstyrsleverandøren Fischer.

– Jeg håper og tror at dette er noe nytt, og det er det som har vært planen helt fra starten av. Dette er ikke noe man bare kommer på. Slike ting tar tid. Jeg har prøvd å bruke tid på å utvikle dette, så dette har ikke kommet over natta, tilføyde han.

Ikke elghufs

20-åringen legger ikke skjul på at han gleder seg over oppmerksomheten teknikkgrepet hans har fått. Mandag ville medier både fra inn- og utland hører mer om hva som ligger bak.

– Jeg prøver bare å være i front, og fokuserer på å gjøre det jeg synes fungerer best. Det at så mange nå legger merke til det, er veldig kult, smilte Klæbo.

Mange vil hevde at langrennskometens egenutviklede teknikk minner mye om treningsformen elghufs. Det vil ikke hovedpersonen være med på.

– Jeg er elendig til å løpe elghufs, som de fleste skiløpere er gode på, så det kan i hvert fall ikke være noen sammenheng mellom elghufs og denne teknikken. Da burde jeg vært ganske dårlig på det, smilte Klæbo.

Blir kopiert?

Han innser at det finnes en fare for at konkurrentene nå tar etter ham.

– Det blir spennende å se. Hvis de gjør det, må jeg bare prøve å utvikle ting videre og prøve å ta nye steg på andre områder, sa unggutten.

På spørsmål om hvordan han trener på den spesielle teknikken, lød svaret:

– Du må trene i motbakker der du får brukt teknikken. Det er egentlig ikke verre enn det.

Onsdag står 15 kilometer klassisk på VM-programmet. Får Klæbo sjansen på det norske laget til den distansen, kan motbakke-teknikken igjen komme til nytte.

(©NTB)