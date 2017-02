Løfshus: – Bøyer meg i hatten om jentene tar seks gull

Det kokte før mesterskapsstart med en frisk ordveksling mellom Norge og Sverige.

Løfshus er befriende frittalende og offensiv, men ordene ble kanskje litt mange og noe feilstablet rett før VM.

Løfshus har holdt en mer tilbaketrukket profil under VM enn tidligere, men han ga NTB noen minutter søndag kveld.

– Dette er vel ganske normalt for meg. Når VM kommer er det løperne med deres trenere som skal stå fram på pressekonferanser og i løypa. Men jeg er jo litt med i mixed zone (intervjuområdet ved målområdet), sier Løfshus til NTB.

– Er du fornøyd med de første VM-dagene?

– Ja, absolutt, selv om det sikkert føles litt som stang ut for gutta. Uten at jeg skal skylde på noe, så synes jeg vi har hatt litt uflaks de to sprintdagene. Vi har lidd litt under snøværet. Lørdag (tremila) hadde vi jo også et stavbrekk, men fire blant de seks beste er meget bra. Og så er det jo bare å synes synd på det som skjedde med Emil Iversen.

Tar alt?

På damesiden har det meste gått til Norge så langt ved Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla (to seirer) og Heidi Weng.

– Ikke siden 1997-VM har samme nasjon (Russland) tatt alle langrennsgullene for kvinner?

– Hvis vi klarer det, ja da skal jeg bøye meg i hatten. Det skal nok veldig, veldig mye til for at det skjer. Nå har vi jo teft på det, så det hadde vært artig å skrive historie. Det kan vi strekke oss mot. Jentene har gjort det fremragende hittil.

– Martin Johnsrud Sundby, får han sitt etterlengtede gull på 15-kilometeren onsdag?

– Det blir nok for oss å kjempe veldig med Iivo Niskanen der. Så har jo vi også Didrik Tønseth som er en veldig god kandidat. Martin er jo favoritten, og klarer han å holde seg frisk de neste dagene, så hadde det vært drømmen å slå finnene på deres hjemmebane.

Trygg

– Herrestafetten (fredag) er det store for mange norske TV-seere?

– Finn-Hågen Krogh har jo vært tiltenkt ankerrollen en stund, og han har jo styrket det kandidaturet. Det er veldig betryggende med ham. Så har vi jo en sju-åtte mann vi kan hive inn på laget. Slik sett er vi i en særstilling.

– Vi må bare få komponert laget slik at vi kan ha en god strategi. Alle gutta må ha dagen for at vi skal vinne. Vi ser jo at russerne er i kalasform. De virker råsterke, sier Løfshus.

Petter Northug deltok i norgescuprenn søndag. Han skal etter planen starte på femmila kommende søndag.

– Jeg tror Petter blir veldig motivert av det han får se på TV og oppleve i VM. Nå håper jeg det er samling i bånn i år med tanke på det som skal skje i OL neste år for ham.

