Oppgitt Bråthen slår tilbake: – Jentene skal ikke være prøvehoppere eller sirkusartister for gutta

– Skal Daniel Tande være prøvehopper for jentene i Kollen da eller? Hva tenker folk om det, sier Bråthen.

Han er kraftig irritert over debatten som raser rundt Lundbys ønske om å «snike seg med» som prøvehopper under Raw Air i midten av mars.

– Jeg synes det er helt feil fokus. Hun skal vinne i Holmenkollen i verdenscupavslutningen. Vi har kjempet i årevis for at jentene skal få lov til å konkurrere i storbakke. Og så er det fullt fokus i hele miljøet og overalt for at noen skal være prøvehopper i skihopping, sukker Bråthen.

Han prater på inn- og utpust etter en mandag i ski-VM hvor det meste handlet om han vil signere prøvehopperlisten i Vikersund eller ikke.

– Som sportssjef er det direkte uansvarlig dersom jeg begynner å bruke noe som helst energi på det. Da viser jeg utøvere, trenere og ledere at jeg har mistet totalt fokus. Det har jeg ikke.

– Det eneste som er viktig for meg, er at Maren er så god at hun kan vinne i Kollen. Alt annet er uinteressert, fortsetter sportssjefen.

Bekymring hver eneste dag

Rennleder Ole Gunnar Fidjestøl uttalte til NTB mandag morgen at han tar imot Lundby med åpne armer. Bråthen er ikke så sikker på at det bidrar til å løfte jentehoppingen som han brenner så sterkt for.

– Hun må gjerne være prøvehopper for min del, men det skal ikke ha noe fokus. Jentene skal ikke være prøvehoppere eller sirkusartister for gutta. Jentene skal bygge opp sitt eget produkt, slår Bråthen fast.

– I Vikersund peker de på deg.

– De kan ta avgjørelsen selv. Jeg skal ikke arrangere prøvehopping i Vikersund. Det er det andre som skal. Jeg skal bidra til at vi setter farge på arrangementet der. Vi skal arrangere Raw Air, som er en ny turnering. Det å la fokuset gli over på hvem som skal være prøvehopper der, har ikke vi Norge lært dette – så glem det, nærmest freser sportssjefen.

– Jeg er bekymret hver eneste dag for hvordan vi kan bygge opp jentehopping.

– Vi må få nasjoner som USA, som har gode jenter, til å arrangere verdenscup og ikke minst få flere renn i storbakken, sier Bråthen på hva som trengs for å gjøre Maren Lundby, Silje Opseth og de andre jentene like viktige som gutta i hoppbakken.

Lettere å slå Federer

Han ber folk som spiller inn «kjønnsdiskrimineringskortet» om faktisk å komme på jenterenn.

– Ta og arrangér verdenscuprenn for jenter da. Se på USA, som skulle saksøke IOC. De har ikke gjort en dritt for at jentehopp skal utvikle seg ved å arrangere jenterenn. Folk henger seg opp i populistiske ting for å få overskrifter. De kaller det diskriminering og alt mulig.

– Jeg noterer et voldsomt engasjement fra folk som jeg tror aldri har vært på et jentehopprenn engang. Still på jentehopprenn, fremfor å sitte på Facebook og hyle og skrike, sier Bråthen.

Han peker på andre kjønnsforskjeller i idretten.

– Hvorfor går jenter bare tremil, ikke femmil? Hvorfor kjører de kortere utfor enn gutta? Det hører jeg aldri noen stille spørsmål ved. Jeg kan ikke svare noe som gjør at folk ikke vil idiotisere svarene mine i denne saken.

– Det er trist når vi bruker titalls millioner for å bygge opp en turnering i Norge, så skal prøvehopping i finalen havne i fokus, da skyter du deg litt i panna.

– Det er lettere for meg å vinne en tenniskamp mot Roger Federer, sukker Bråthen.

