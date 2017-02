Umiddelbar Shakespeare-suksess for Leicester

Craig Shakespeare kunne knapt fått en bedre start på sin midlertidige managerjobb i Leicester da laget plutselig lignet på det laget som vant ligagull forrige sesong. Laget sprudlet mot Liverpool og vant forholdsvis enkelt 3–0.

I etterkant av sparkingen av Ranieri har flere av spillerne blitt beskyldt for ikke å ha gitt sitt beste for laget hittil denne sesongen og det har også vært rapportert at flere nøkkelspillere hadde et møte med klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha i etterkant av mesterligatapet mot Sevilla hvor de ba om å sparke Ranieri.

– Urettferdig

Marc Albrighton gikk tidligere mandag ut og benektet dette og også Jamie Vardy mener det har blitt skrevet mye feil i etterkant av managerbyttet.

– Det har vært skrevet mye ufine og urettferdige ting og du så en reaksjon fra alle. Det fyrte oss definitivt opp og det var en god måte å vise reaksjonen på banen, sa Jamie Vardy til BBC etter kampen.

Han parkerte Liverpool-forsvaret og satte inn 1–0 etter 28 minutter. Leicester-laget stresset et svakt Liverpool og minnet om versjonen som sjokkerte fotballverden forrige sesong.

Etter 39 minutter fikk ikke gjestene klarert et hjørnespark. Danny Drinkwater plukket opp ballen i returrommet og dunket inn 2–0 på volley.

Jürgen Klopps mannskap prøvde å sette inn reduseringen tidlig i annen omgang, men i stedet var det Jamie Vardy som igjen dukket opp. Christian Fuchs slo inn fra venstre og Vardy knuste Emre Can i lufta og satte inn 3–0.

Over streken

Philippe Coutinho reduserte til 3–1 etter 68 minutter etter godt angrepsspill, men Liverpool kom aldri nærmere.

Resultatet gjør at Leicester klatrer over nedrykksstreken til 15.-plass med 24 poeng. Liverpool ligger på femteplass med 49 poeng og er ett poeng bak Arsenal i kampen om den viktige fjerdeplassen. London-laget har én kamp færre spilt.

