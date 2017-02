Brækhus håper på 20.000 tilskuere mot Farias

Det har i lengre tid vært kjent at hun og First Lady Promotion har jobbet med en kamp i hjembyen til verdens beste kvinnelige bokser uansett vektklasse. Bekreftelsen kom under en pressekonferanse i Bergen tirsdag.

– Dette er så hjemmebane som det kan bli. Jeg vokste opp et steinkast herfra, i Sandviken, og kjenner hver brostein i dette området, sa Brækhus.

– Å komme hjem til Bergen etter 20 år og arrangere det som kan bli den største kampen i kvinneboksing noensinne, foran kanskje 20.000 mennesker, er surrealistisk, fortsatte hun.

Fredag forrige uke vant Cecilia Brækhus sin 30. kamp på rad da hun slo Klara Svensson på poeng. Hun setter samtlige tittelbelter på spill mot Farias i juni. Den argentinske bokseren med 24 seirer og ett tap må gå opp en vektklasse fra super lettvekt i et forsøk på å ta alle de fem VM-beltene fra den norske mesteren.

Stor oppmerksomhet

Brækhus mener hele bokseverdenen vil ha oppmerksomheten rettet mot Bergen 9. juni, og hun forklarte hvorfor hun hadde valgt den Buenos Aires-baserte bokseren på 32 år som sin neste motstander.

– Erica Farias er en av de aller beste kvinnebokserne. Det er ingen tvil om at hun er av en helt annen klasse enn Klara Svensson, som hun for øvrig senket i femte runde da de møttes 2. mai for snart to år siden. Hun er en type bokser "homecoming-kampen" i Bergen virkelig fortjener, mente Brækhus.

At kampen skal gå utendørs skaper noen utfordringer, men om det skulle komme en regndråpe eller to, er ikke Brækhus så bekymret for det.

– Vi kommer til å be til alle værguder, men om det skulle komme noen dråper, så blir ikke bergenspublikummet skremt av det, sa "First Lady".

Som en tyrefekter

Erica Farias ga uttrykk for takknemlighet for å ha fått sjansen mot Brækhus, som hun karakteriserte som en tyrefekter.

– Cecilia viste virkelig klasse i kampen mot Klara Svensson på fredag. Hun er en kjempegod bokser og en stor utøver. Jeg respekterer henne, men satser på å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Da kan jeg slå henne, sa Farias og la til at den kommende kampen blir høydepunktet i karrieren hennes til nå.

– Etter en liten ferie gleder jeg meg til å starte opp igjen med treningen. Før jeg går i ringen mot Farias må jeg være 110 prosent klar for ikke å miste beltene mine, sa Brækhus.

Daglig leder i First Lady Promotion, Morten Andreassen, sa på pressekonferansen at målet er å skape en skikkelig folkefest i forbindelse med den kommende storkampen. Han mente også at været ikke skaper så store utfordringer som mange vil ha det til.