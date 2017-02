Ruud går løs på ny turnering i Brasil

Kun et par dager etter at Ruud gjorde alle spådommer til skamme i sin første ATP 500-turnering, som endte i semifinale og med et solid byks på verdensrankingen (til 133.-plass), har 18-åringen beveget seg videre til São Paulo.

I 1. runde møter nordmannen den 19 år gamle Akira Santillan, som er rangert som nummer 192 i verden. Japaneren har både spilt mot og trent sammen med Casper Ruud tidligere.

– Jeg møter en jevnaldrende i første runde som har fått wildcard til turneringen. Jeg spilte mot ham for fire eller fem år siden, men det er ikke så relevant nå. Jeg har imidlertid sett ham mye, og vet hva han står for, sier Ruud til NTB om tirsdagens motstander.

– Hvis jeg spiller bra har jeg gode sjanser til å gå videre. Mange av de sterkeste spillerne fra turneringen i Rio står over denne turneringen, så det er en litt svakere turnering sånt sett, fortsetter stortalentet.

Tok seg til semifinale

Ruud overrasket mange med å ta seg til semifinale i sin første ATP 500-turnering i Rio de Janeiro. 18-åringen imponerte lenge i den siste kampen før finalen, men kollapset i tredje og avgjørende sett mot spanske Pablo Carreño Busta. Kampen endte til slutt med settsifrene 2-6, 7-5, 6–0 til spanjolen.

– Det var litt uvirkelig der og da, og når jeg ser tilbake på det er det veldig bra. Jeg hadde ikke mye press og møtte bedre spillere, og det gikk ekstremt bra, oppsummerer Ruud.

– Nå har jeg fått et par dager, og jeg må bare prøve å glemme det som har skjedd. Jeg er i god modus og form, så jeg har gode muligheter i denne turneringen, legger han til.

Ruud fikk som ventet godt betalt for forrige ukes imponerende turneringsspill i Rio de Janeiro når det kommer til verdensrankingen, som ble presentert mandag. Han klatrer fra 208.- til 133.-plass.

Økt oppmerksomhet

– Jeg fikk mange meldinger med gratulasjoner og screenshots av verdensrankingen da jeg sto opp i dag. Det er mange som synes det er veldig bra, og det er utrolig gøy. Men det er fortsatt 132 spillere foran meg, så jeg må fortsette å spille bra og samle poeng, sier Ruud til NTB.

– Jeg er nærmere topp 100. Jeg skal være i Sør-Amerika en stund til før jeg vender hjem igjen, så jeg har en del muligheter, men det viktigste er å spille bra tennis. Poengene kommer med det.

Pappa Christian har fortsatt et godt forsprang på sønnen. Senior var nummer 39 på verdensrankingen i oktober 1995. Da var han 23 år gammel.

– Jeg tror helt klart at han kan slå det. Han er langt foran skjemaet mot det jeg var da jeg var 18 år, men det er tøffere nå enn for 20 år siden, så han må stå på, sier Christian Ruud til NTB.

Det norske tennistalentet har merket den økte interessen etter storspillet, men vil bruke det til sin fordel i tiden framover.

– Det har vært en del greier, men jeg kan ikke la det gå inn på meg. Det er kult at interessen øker for tennis og for hvordan jeg gjør det, men jeg må bruke det på en god måte som motivasjon, avslutter Ruud.

(©NTB)