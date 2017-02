Sjåstad Christiansen vurderte karriereslutt

Like før jul kom beskjeden om at 21-åringen igjen måtte under kniven. Denne gang var det menisken som skulle til pers. Hele inneværende sesong kom til å gå fløyten, og Sjåstad Christiansen var med ett tilbake på krykker. Tiden etterpå har ikke vært en dans på roser.

– Jeg har vært lenger nede enn det folk har sett og trodd, spesielt i den første tiden etter operasjonen. Det har vært ganske mange følelser i spill, innleder Sjåstad Christiansen til NTB.

– Vurderte du å legge opp?

– Ja, det skal jeg love deg. Jeg har jo hatt det litt kjipt, da. Det er selvfølgelig litt skummelt å innrømme det, men jeg har tenkt tanken på å legge skiene på hylla. Nå kunne det ikke slått meg å tenke tanken engang, og jeg blir veldig emosjonell av å tenke på det, sier hun ærlig.

Mange spørsmål

Nå ser ting mye lysere ut for 21-åringen. En hyttetur har bidratt til det.

– Jeg var nylig en tur på hytta i Geilo. Ingen dekning, ingen strøm, ingen Instagram. Fantastisk! Det var utrolig deilig. Jeg tror aldri jeg har hatt så mye ro i sjela, sier hun og ler.

– Det var så herlig å ikke bli konfrontert om skaden, bare for noen dager. Hver dag er det noen som spør, fortsetter fristilkjøreren.

Hun er likevel klar på at det betyr mye at folk bryr seg.

– Det er selvfølgelig kjempehyggelig. Det viser at folk tenker på deg, men av og til er det godt å komme seg litt vekk, sier Sjåstad Christiansen, som fikk kaste krykkene for tre uker siden.

– Det var ekstremt deilig å bli kvitt krykkene. Jeg føler meg litt som en ny person nå. Av og til glemmer jeg nesten kneskaden, sier hun fornøyd.

Skiglede

Sjåstad Christiansen er i full gang med opptreningen av venstrekneet. Målet er å være klar til sesongstart i august, mens det langsiktige målet er å være i toppform til OL neste år.

– Jeg har fått et opplegg fra fysioterapeut og trener som jeg følger uke for uke. Jeg får trinnvis lov til å trappe opp treningen, noe jeg føler fungerer bra. Jeg håper å kunne stå litt på ski igjen i mai, men da uten å hoppe eller "raile". Det er bare for å få skifølelsen tilbake, så kan jeg trappe skitreningen ytterligere opp i juni og juli, poengterer 21-åringen.

– Jeg får ikke lov til å løpe for øyeblikket, men jeg går ganske bra. Men jeg sliter fortsatt litt med å gå i trapper, innrømmer hun.

Hun gleder seg stort til å komme seg ut på snø igjen.

– Dette er første gang på lenge at jeg har blitt skikkelig glad av tanken på skikjøring. Jeg har hatt møter med mentaltreneren min, og for bare to uker siden ga det meg ingenting å snakke om det (comebacket). Men i dag gråt jeg gode tårer av tanken på å stå på ski igjen. Det var en god følelse. Jeg gleder meg veldig, sier Sjåstad Christiansen.

Killi-supporter

Neste uke er det X Games på Hafjell, naturlig nok uten Sjåstad Christiansen på start. Dét er imidlertid lagvenninnen Johanne Killi.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne være med selv, men jeg håper at jeg kan være med på å hjelpe resten av laget. Jeg gleder meg for eksempel veldig til å støtte Johanne, sier 21-åringen.

Samtidig legger hun ikke skjul på at det kan bli tøft å møte resten av fristilskjørerne.

– Det blir litt rart å møte alle, jeg har "meldt meg litt ut" etter operasjonen. Så det blir nok en del spørsmål, sier Sjåstad Christiansen.

– Men jeg ser fram til å komme til Hafjell. Jeg har lyst til å bidra til at de andre gjør det bra, sier fristilstjernen, som igjen føler seg toppmotivert for videre satsing.

