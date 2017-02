Stavanger feiret seriegull med seier mot Vålerenga

Stavanger ledet lenge 3-0 mot Vålerenga i den siste kampen i grunnspillet i eliteserien ishockey.

Eric Nystrom, Joshua Soares og Eirik Salsten scoret målene for hjemmelaget i de to første periodene og virket å sørge for å feire seriemesterskapet med stil.

Vålerenga hadde lite å komme med mot Stavanger-laget og det hele virket å bli toppet da tidligere Vålerenga-spiller Salsten satte inn 3-0-målet til stor jubel blant hjemmepublikum. Men så våknet gjestene fra Oslo

Martin Laumann Ylven reduserte for Vålerenga tidlig i tredje periode. Tobias Lindström fant Ylven foran mål, og 28-åringen satte pucken sikkert i mål.

Rasmus Juell skapte spenning i kampen med sin 2-3-scoring like etter, og samme Juell satte inn 3-3 etter 52 minutter.

Med under minuttet igjen avgjorde tidligere Vålerenga-spiller Salsten til 4-3 til Stavanger før Dan Kissel la på til 5-3 etter at Vålerenga hadde tatt ut keeper i jakten på 4-4-scoringen.

Tre år på rad

Stavanger er seriemester for tredje året på rad og kan ta sin sjette strake NM-tittel om det går hele veien også i år.

Etter resultatene i de andre kampene kan Stavanger som serieleder velge enten Stjernen eller Sparta Sarpsborg i kvartfinalen i sluttspillet.

Lørenskog tapte etter spilleforlengelse mot Stjernen, men endte på annenplass i eliteserien. Laget kan med det velge seg enten det laget Stavanger ikke velger eller Lillehammer som endte på sjetteplass.

Velger

Deretter kan tredjeplasserte Storhamar velge femteplasserte Vålerenga eller det laget Lørenskog ikke velger.

Det betyr at Frisk Asker, som endte på fjerdeplass, må ta det gjenværende laget fra nedre halvdel av sluttspilloppsettet.

Kongsvinger og Manglerud var allerede før siste serierunde klare for kvalifisering for å unngå 1.-divisjonsspill.

