Tande ville vraket seg selv til storbakkerennet

Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Andreas Stjernen og Anders Fannemel utgjør Norges lag til storbakkerennet i hopp i ski-VM.

Det sto mellom Tande og Johansson om den siste VM-plassen. Førstnevnte fikk grønt lys tross svak form. Han ville valgt annerledes om det var han som skulle ta ut laget.

– Hadde jeg stått for laguttaket så ville jeg kanskje det, svarte Tande på spørsmål om han ville vraket seg selv.

– Per dags dato hopper jeg ikke bra nok, sa han.

Svært skuffet Johansson

Kombinertløper Magnus Moan var svært lite fornøyd med landslagsledelsen og gikk tøft ut i mediene da han ble vraket til den første VM-konkurransen i kombinert. Robert Johansson velger en litt annen stil etter vrakingen.

– Han uttalte seg litt annerledes enn det jeg har gjort. Han var skuffet han også, men det er liksom ikke min stil å skrike og være fly forbannet. Skuffelsen velger jeg å bruke til en bra ting, sa Johansson til NTB.

Tande år sjansen

Landslagstrener Alexander Stöckl sier det var svært vanskelig å ta ut laget.

– Det var en ganske krevende prosess, spesielt rundt siste plassen hvor det sto mellom Tande og Robert (Johansson). Og vi har bestemt for at vi gir Daniel en sjanse i det individuelle rennet fordi vi tror han har større potensial enn Robert. Det er vanskelig for Robert å skjønne akkurat nå, men det er vårt valg fordi vi ser potensialet i Daniel som han har mulighet til å ta ut i den bakken, sa Stöckl og la til overfor NTB at Johansson trengte noen minutter for seg selv da han fikk høre laget.

Det er kvalifisering i den store bakken onsdag, mens selve VM-rennet avvikles torsdag.

Uttaket betyr for øvrig at Robert Johansson mister plassen til Fannemel i forhold til rennet i den lille bakken. Tom Hilde må fortsatt være VM-tilskuer.

(©NTB)