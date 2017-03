Luis Enrique ferdig i Barcelona ved sesongslutt

Barcelona inntok førsteplassen med 6-1 over Sporting Gijón og beholdt den da Real Madrid noen timer senere med nød og neppe greide 3-3 mot Las Palmas.

Da Cristiano Ronaldo berget Real-poeng med to mål i sluttminuttene hadde Luis Enrique allerede informert om sin avgang og sikret seg de feteste overskriftene i alle spanske medier.

Det har vært omfattende spekulasjoner om trenerens framtid etter 0-4-tapet for Paris Saint-Germain i første åttedelsfinale i mesterligaen. En uke før returkampen kom bekreftelsen på at han forsvinner.

– Jeg kommer ikke til å være Barcelonas trener neste sesong, sa Luis Enrique etter onsdagens storseier.

– Det er en vanskelig, men vel gjennomtenkt avgjørelse, og jeg må være lojal mot det jeg tenker, sa han.

Uforglemmelig

Luis Enriques kontrakt løper ut i sommer. Han sa at han tar farvel etter "tre uforglemmelige år".

Laget har allerede vunnet åtte titler under hans ledelse, deriblant trippeltriumf den første sesongen, liga og cup i fjor.

– Tre spennende måneder står foran oss. Vi er i en vanskelig posisjon, særlig i en turnering, men om alle trekker sammen og alt går vår fei kan vi snu det, sa han.

Han informerte først spillerne, som fikk beskjeden ved kampslutt. Ivan Rakitic, som scoret ett av målene, sa at spillerne var helt uforberedt.

– Treneren kom inn i garderoben og informerte oss før pressekonferansen. Vi bare satt der og måpte. Vi visste ikke noe om det. Han har garderobens støtte, og vi vil gjøre vårt beste i tiden han har igjen, sa kroaten.

Lionel Messi, Luis Suárez, Paco Alcacer, Neymar, Rakitic og et selvmål scoret Barcelonas mål onsdag.

Sevilla-trener Jorge Sampaoli seiler opp som favoritt til å ta over.

Drama

Luis Enriques avgjørelse satte en dramatisk kamp i hovedstaden helt i skyggen. Real Madrid lå under 1-3 mot Las Palmas fem minutter før slutt, etter at Gareth Bale ble utvist for første gang i sin tid i klubben.

Ronaldo berget poeng med to mål, men Real Madrid er likevel ett poeng bak Barcelona, riktig nok med en kamp mindre spilt.

Sevilla følger ytterligere fire poeng bak.

(©NTB)