NBA: Skadetrøbbel og tap for Warriors

Durant måtte takke for seg etter at lagkameraten Zaza Pachulia falt på beinet hans tidlig i første periode. Klubben bekreftet senere at det var snakk om en kneskade, men omfanget er foreløpig ikke kjent.

– Vi vet litt mer i morgen. Jeg er alltid bekymret for skader, for man vet aldri hvor alvorlig det er, sa Warriors-trener Steve Kerr etter kampen.

Wizards utnyttet Durants skade til det fulle og vant knepent 112–108 mot stjernegalleriet fra Oakland. Bradley Beal ble toppscorer for Washington-laget med 25 poeng.

Til tross for tapet var Warriors-treneren godt fornøyd med hvordan laget responderte på Durants skade.

– Det var en vill basketballkamp. Supporterne fikk valuta for pengene, fastslo han.

Stephen Curry ble Warriors' mestscorende med 25 poeng.

