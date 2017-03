Olsson trodde på Sundby-gull

Olsson, som gikk til topps på tilsvarende distanse under VM på hjemmebane i Falun for to år siden, måtte selv nøye seg med niendeplass onsdag. Sundby tok sølvet, men var klart slått av finske Livo Niskanen.

– Jeg hadde nok kanskje forventet at Sundby skulle vinne, spesielt med tanke på forholdene som var her i dag. Han pleier å være ekstremt sterk til å holde det sammen under disse forutsetningene, sa Olsson i pressesonen etter målgang.

Sundby mangler fortsatt sitt etterlengtede individuelle mesterskapsgull, men Olsson avviser at det var tanken på det som stoppet Røa-løperen onsdag.

– Nei, der er jeg realist. Niskanen gikk rett og slett for fort, sa han.

Sveriges landslagssjef Rikard Grip vil heller ikke være med på at Sundbys jakt på gull hemmes av en mental sperre.

– Det tror jeg ikke. Dette er så profesjonelle skiløpere, og han er så god. Sundby er den som er overlegent sterkest over en hel sesong, men det er mange gode løpere som kan gjøre disse enkeltløpene, sa han.

– Sundby har vært minst like stabil underveis i sesongen tidligere år, men ikke lyktes i mesterskap. Nå er han med helt der framme, og det er små marginer. Han brakk staven på skiathlon, det er ikke godt å vite hvordan det ville endt, tilføyde Grip.

Han ser ikke bort fra at nordmannen avslutter VM med gull på femmila.

De svenske løperne var aldri medaljekampen onsdag. Olsson ble bestemann på niendeplass. Calle Halfvarsson ble nummer 10, Daniel Richardsson 13, Jens Burman 14 og Emil Jönsson 16.

Sverige hadde forventninger om medaljer. Det ble det ikke noe av.

