Ruuds klatring på verdensrankingen åpner nye muligheter

Casper Ruud gjorde et superbyks på verdensrankingen mandag etter storspillet i ATP 500-turneringen i Rio de Janeiro, hvor han ble slått ut i semifinalen. 75 plasser opp betyr 133.-plass, og sesongmålet om topp 200 er innfridd med klar margin.

– Jeg fikk masse meldinger med gratulasjoner og screenshots av verdensrankingen da jeg sto opp i dag. Det er mange som synes det er veldig bra, og det er utrolig gøy, men det er fortsatt 132 spillere foran meg, så jeg må fortsette å spille bra og samle poeng, sa Casper Ruud til NTB samme morgen.

Pappa Christian Ruud har en 39.-plass som beste plassering. Det var i oktober 1995, mens han var 23 år gammel.

Kan slå faren

– Det er gøy. Han tar et stort jafs, og det er hyggelig. Han vil ikke gi seg der, men det er veldig bra gjort å være 18 år og være nummer 133 i verden, sier pappa Ruud til NTB.

Faren er redd for at sønnen kan komme til å slå hans bestenotering.

– Jeg tror helt klart at han kan slå det. Han er langt foran skjemaet mot det jeg var da jeg var 18 år, men det er tøffere nå enn for 20 år siden, så han må stå på, forklarer faren.

Første utfordring er ATP 250-turneringen i São Paulo, hvor Casper Ruud tok seg videre til 2. runde med seier mot japaneren Akira Santillan tirsdag kveld.

– Jeg håper at han kan ta med seg det gode spillet fra Rio, men det er mye som skal klaffe, sier Christian Ruud.

Innpass i større turneringer

Takket vært sønnens storspill den seneste tiden må teamet hans hele tiden gjøre justeringer på hans sesongplan.

– Man må gjøre små justeringer fordi man får innpass i turneringer, men det er hyggelig. Nå fikk han plass i turneringen i São Paulo på grunn av prestasjonen i Rio, før han skal spille en challengerturnering uken etter. Så er det en uke med trening eller turnering, før det er en Masters 1000-turnering i Miami i slutten av mars hvor vi vil søke wildcard til hovedrunden. Hvis ikke blir det kvalifisering, sier Ruud.

– Det kan åpne seg flere muligheter etter hvert i Europa på grusen (blant annet Roland-Garros). Han blir lagt merke til, sier Ruud.

– Hva betyr bykset på rankingen for hans anseelse?

– Det viser at han kan slå topp 100-spillere. Nå slo han to stykker i Rio, og han slo nesten nummer 25. Det er klart at det er der man vil være uke inn og uke ut for å ha en god karriere.

