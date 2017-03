Bale beklager rødt kort, men mener det var feil dømt

Hovedstadslaget surret bort to viktige poeng i kampen om serietittelen i 3-3-kampen mot 12.-plasserte Las Palmas. Barcelonas 6-1-seier mot Sporting Gijón gjorde at katalanerne gikk forbi erkerivalen på toppen av tabellen.

Gareth Bale må ta sin del av skylden for nedturen. På stillingen 1-1, like etter pause, fikk waliseren rødt kort etter å ha dyttet en Las Palmas-spiller i bakken. Like før hadde 27-åringen pådratt seg et frispark han ville fått gult kort for.

– Jeg vil gjerne unnskylde til laget og fansen. Jeg håper at jeg lærer av feilen, sier Bale, som nettopp har returnert etter en langvarig skade, til Real Madrid TV.

Det røde kortet var hans første for Real Madrid. Til tross for at han beklager det som skjedde, mener han at dommeren burde holdt seg til det gule kortet.

– Jeg mener at det ikke var rødt kort. Jeg fikk gult kort for et frispark, så ble jeg dyttet, og jeg dyttet tilbake, sier Bale.

