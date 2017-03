Falla fikk det som hun ville

Under NM på Lygna tidligere denne sesongen lanserte nemlig Fetsund-jenta seg selv som kandidat til åpningsetappen i Lahti.

– Etappe nummer én, svarte Falla kontant da NTB ville vite hvilken stafettetappe hun ønsket seg i VM.

Begrunnelsen for at nettopp åpningsetappen var skreddersydd for den regjerende VM- og OL-vinneren i sprint var like krystallklar:

– Gå i felt og kjempe kvinne mot kvinne. Det liker jeg.

Trygg på Falla

Onsdag kom beskjeden om at en formsterk Falla, som har innledet Lahti-VM med gull både på sprinten og lagsprinten, kan forberede seg til karrierens første mesterskapsstafett. Med seg på det norske laget får hun Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen.

Ingvild Flugstad Østberg må dermed se stafetten fra sidelinjen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset er trygg på at Falla løser oppgaven som venter.

– Maiken har gått mange gode distanserenn. Senest i NM ble hun nummer to på fellesstarten med skibytte. Jeg er veldig trygg på at hun skal holde i fem kilometer, sa han etter at uttaket var klart.

Alt må klaffe

Norge har vunnet de tre siste VM-stafettene på kvinnesiden og er storfavoritt til å gjenta den bedriften torsdag. Sverige peker seg ut som den skumleste utfordreren.

Landslagstrener Hjelmeset tar ingenting for gitt.

– Jeg er sikker på at de fleste peker på oss som favoritter, men vi vet at jobben må gjøres, og det er ingenting som kommer av seg selv. Det er fire jenter som må ha en god dag for at dette skal gå slik vi ønsker, sa han.

