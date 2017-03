Gull-Falla fikk tips av vrakede Østberg

Det var lenge diskusjon om hvem som skulle gå torsdagens stafett for Norge. En formsterk Falla la inn en meget god søknad med gullene både på sprinten og lagsprinten. Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til en råsterk bronse på 10 kilometer klassisk og meldte seg kraftig på – samtidig som Ingvild Flugstad Østberg viste tegn til sviktende form.

Enden på visa ble at sistnevnte måtte se stafetten fra sidelinjen. Gjøvik-jenta stilte likevel opp som rådgiver for jenta som overtok jobben som førsteetappeløper.

– Jeg fikk en god klem av Ingvild. Hun har gått mange førsteetapper og var villig til å dele sine erfaringer med meg. Det sier mye om hvor fin idrettsutøver og god venninne hun er da, sier Falla.

– Hvilke råd fikk du?

– Jeg fikk råd om ligge bak i starten, og at det fort kunne føles som at det gikk litt sakte, fordi man ofte er veldig giret i starten. Ingvild sa også at jeg skulle holde meg kald og gå forbi på slutten – akkurat slik jeg gjorde, sier Fetsund-jenta til NTB.

Klarte ikke glede seg

Falle føler med lagvenninnen som var dypt skuffet over at et av sesongens store mål glapp ut av hendene på henne.

– Det er veldig synd at man må vrake Ingvild som har hatt en så ekstremt sterk sesong. Det var en vanskelig situasjon. Det tok litt tid før jeg klarte å glede meg over å få gå, for jeg hadde virkelig håpet at Ingvild skulle lykkes i dette mesterskapet også, sier den triple verdensmesteren.

26-åringen var nesten målløs etter gullet torsdag.

– Jeg finner fortsatt ingen ord jeg. Det er jo helt utrolig, egentlig. Jeg hadde håpet å gå for en medalje, og så står jeg her med tre gull. Det tar nok litt tid før jeg kjenner på at jeg har klart det, sa hun.

Tross null erfaring fra mesterskapsstafetter skaffet Falla Norge luke på åpningsetappen. Etterpå innrømmet hun at nervene var til stede i større monn enn vanlig, men anledningen "tok" ikke Fetsund-jenta.

– Det er jeg veldig fornøyd med. Det eneste jeg brydde meg om var mine oppgaver. Hadde det vært for tre-fire år siden, hadde jeg nok vært mest opptatt av alt rundt. Det er kanskje et bevis på at jeg har vokst som skiløper de siste årene, smilte 26-åringen.

Realiserte drømmen

Falla har etter hvert blitt en utøver med mye erfaring ikke minst fra mesterskap. Hun debuterte i VM allerede i Liberec i 2009.

– Jeg er utrolig takknemlig for sjansene jeg fikk da jeg var 19 og 20 år i Liberec (VM) og Vancouver (OL). Det betyr mye at jeg har fått den erfaringen, sier hun.

– Hvor lenge har det vært et mål å gå en stafettetappe i mesterskap?

– Jeg har ønsket å gå den i flere år, men om det har vært realistisk før i år, vet jeg ikke, sier Falla til NTB – og utdyper:

– Jeg har drømt om det, og det har også vært litt innen rekkevidde. Etter verdenscuprennene i Falun, der jeg var fjerde beste norske, skjønte jeg at det kunne være muligheter.

Tror ikke på Bjørgen-kopi

Fra Lahti reiser hun med tre gull. Tittelen som VM-dronning er imidlertid reservert Marit Bjørgen. Det lever Falla godt med. På spørsmål om det blir rett å kalle henne mesterskapets prinsesse, svarer 26-åringen:

– Kall meg Maiken.

Langrennsdronningen Bjørgen tok karrierens 17. VM-gull torsdag. Det tror Falla blir vrient å kopiere.

– Ingenting er umulig, men jeg tror det skal godt gjøres. Det er ikke bare å hente gullmedaljer, det er så vanskelig. Du må jobbe et helt år, og det er så mange som prøver. Det nåløyet der er enormt trangt, smilte hun.

