Solid åpningsrunde av Tutta

35-åringen fikk det ikke helt til å stemme i sin første turnering for året i Thailand forrige uke hvor hun endte på 32.-plass. En god sisterunde viste imidlertid viste prov på at svingen sitter etter en lengre konkurransepause.

Denne uken er LPGA-touren på plass i Singapore hvor Pettersen har fått en langt bedre start. En runde tre slag under par gjør at hun ligger på 11.-plass, men foran henne er det tett. Det skiller kun to slag opp til 2.-plassen.

Det norske golfesset bokførte én birdie og én bogey i løpet av de første sju hullene. På det åttende banket hun til med en sterk eagle. To birdier og én bogey på de siste ni hullene ga til slutt en runde på 69 slag.

Amerikanske Michelle Wie leder etter første dag. Hun leverte imponerende åtte birdier, men måtte også notere to bogeyer.

Turneringen avsluttes søndag.

(©NTB)