«Time out» for preget Hetland

Etter å ha sett Finn Hågen Krogh sikre det etterlengtede gullet for Norge, gjorde sørlendingen unna det obligatoriske seiersintervjuet med NRK mens tårene presset på.

Han måtte flere ganger ta lange pauser i en samtale på NRK TVs direktesending.

Etterpå forsvant Hetland fra målområdet uten å snakke med noen.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff og pressekontakt Gro Eide forsøkte å få tak landslagstreneren, men uten hell.

Da NTB fikk kontakt med landslagstreneren på telefon noen timer etter stafetten, satte han på følelsene sine.

– Det var denne øvelsen vi helst ville vinne som lag. Det er flere bak disse gutta som også har vært med på denne reisen, og som har jobbet dag og natt for at det skal bli gull. Da føles det stort at vi lyktes, sa Hetland.

Full av følelser

Hovedpersonene hadde ingen problemer med å forstå at følelsene overmannet sjefen i gledesrusen stafettgullet utløste.

– Tor Arne er en fyr som går inn i arbeidet sitt med hud og hår. Det betyr alt for ham. Jeg tror dette betyr like mye for ham som det betyr for oss. Han er sånn sett en optimal trener, og det er så mye følelser i ham. Det er godt å se at de fikk utløp her, sa Sundby.

Mens de norske langrennskvinnene styrer mot storeslem i Lahti-VM, sto Hetlands mannskap uten gull foran torsdagens stafett. Dermed hvilte det et visst press på sørlendingen og hans utvalgte. Det ble ikke mindre av at Norge har vunnet 12 av de 13 siste VM-stafettene.

– Han har vært utrolig nervøs foran denne dagen, og det skjønner jeg. Vi har hatt litt stang ut på herresiden, med fall på lagsprinten og to sølvmedaljer. Nå klaffet det, og vi klarer å levere. Det tror jeg betyr mye for ham, sa Sundby.

Stort arbeid

Didrik Tønseth var hjertens enig.

– Det er godt å se Hetland med noen tårer også. Dette betyr jo mye, ja alt for både oss, smørerne og støtteapparatet. Hvis dere hadde sett hvordan vi holdt på med forberedelser her under VM, spesielt smørerne. De går jo i hjel seg på ski. Det får vi igjen for, sa han.

Ankermann Finn Hågen Krogh forstår at sjefen viste følelser.

– Stafett betyr mye for hele nasjonen, og det er utrolig deilig å vinne dette løpet. Du merker at det betyr mye med en stafett for hele støtteapparat, sa han.

– Vi er team som jobber sammen, og denne gullmedaljen er ikke bare for oss løpere, den er like mye for Tor Arne, Eirik (Myhr Nossum), Arild (Monsen), smørerne og hele støtteapparatet. Dette er en teamseier, og det er derfor at denne stafetten betyr så mye for hele det norske folk, sa Niklas Dyrhaug.

Torsdagens triumf lettet presset på både landslagstrener Hetland og hele det norske herrelaget.

(©NTB)