Stöckl følger Falun-suksess – ga hopperne fri

Ingen får se de norske hopperne i VM-bakken i Lahti fredag.

– Kanskje litt mind-games med utlendingene, innrømmer landslagssjef Alexander Stöckl overfor NTB.

Han kjører samme lag som i storbakken torsdag: Andreas Stjernen (4.-plass), Anders Fannemel (5.), Daniel-André Tande (10.) og Johann André Forfang (12.).

– De fire trenger en dag av i bakken. Det blir noen fysiske forberedelser, sier landslagssjefen.

– Det er en taktisk vri for å spare energi og ha et så fresht lag som mulig i lagkonkurransen, istemmer sportssjef Clas Brede Bråthen.

Da Norge tok laggullet i Falun for to år siden var det bare Anders Jacobsen som trente dagen før konkurranse. Resten hvilte til gullform.

Lagkonkurransen er siste mulighet til å berge hoppmedalje i Lahti. Storbakkerennet ble en stor opptur, selv om medaljene igjen uteble.

– For fullt er å ta i, men selvtilliten er på det høyeste nivået den har vært denne sesongen, sier Bråthen etter en vinter der Tande lenge var det eneste lyspunktet helg etter helg.

Kan slappe av

Tande hadde knapt stått opp da han møtte pressen i utøverlandsbyen ute i Vierumäki, tre kvarter utenfor Lahti.

– Jeg har sovet lenge i hele VM. Jeg synes det er litt tidlig med pressekonferanse klokka ti, gjesper Tande på vei inn til frokost.

– Vi har hoppet hver eneste dag og det er lurt med litt hvile. Jeg er ikke sliten, men kanskje litt trøtt, sier 23-åringen.

Det ble dramatisk da hoppledelsen vurderte å vrake Tande fra storbakkerennet. Robert Johansson var svært skuffet da han ble utelatt. For å unngå en fredag med nerver og skulende blikk, ble Norges lag tatt ut tidlig.

– Det er godt å få laguttaket tidlig. Det gjør at du kan slappe av på ettermiddagen og ikke måtte stresse med hvem som tas ut. Nå kan vi lettere lade batteriene, sier Tande til NTB.

Anders Fannemel er eneste utøver som er igjen fra gullaget i Falun.

– Det er sykt deilig å være med å vinne med laget og dele gleden. Den er større enn ..., vel jeg har jo ikke prøvd noe annet. Den følelsen på sletta er ganske deilig, sier Fannemel.

Verdensrekordholderen har fortsatt ikke individuelt gull i mesterskap.

Tande under press

De fleste er spent på om Tande makter å få ut to gode hopp i renn. Han hoppet seg opp fra 18.- til 10.-plass torsdag. Førstehoppet målte bare 121,5 meter og ødela konkurransen for KIF-guttens del.

– Selvfølgelig, man har ikke lyst til å hoppe dårlig. Men samtidig føler jeg det var et hopp som er veldig nær. Hadde jeg hatt selvtilliten på topp, hadde jeg hoppet fem meter lenger siden jeg ville våget å jage mer etter og stolt på at skiene ikke detter. Den selvtilliten er jeg i ferd med å få, så det tenker jeg ikke på i det hele tatt, sier Tande, som er redd for å bli den som får skylden dersom medaljen glipper.

– Dersom du kan kalle det et feilskjær, har vi råd til det. Men vi har ikke råd til mange flere. Det er mulig å gjøre småfeil, og det må vi vite – ellers kan det bli låst og dårlig, påpeker Fannemel.

– Har man en frykt for å bli den som ødelegger for laget?

– Du har en frykt for det, men gutta vet hva det handler om og viser forståelse dersom det skulle gå feil, sier Hornindal-hopperen.

