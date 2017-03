Poengdeling for Kamara og Columbus Crew

Ethan Finlay sendte Columbus Crew i føringen etter 17 minutter. 26-åringen stanget et innlegg sikkert i mål, til hjemmefansens store glede. Et drøyt kvarter før slutt sørget imidlertid David Accam for at lagene var like langt. Flere scoringer ble det ikke i lørdagens oppgjør.

Midtstopper Næss, som har en fortid i Vålerenga og Stabæk, fikk spille hele kampen for vertene, mens tidligere Molde-spiller Kamara ble byttet ut etter 69 minutter. Sistnevnte fikk en god mulighet en halvtimes spill ut i oppgjøret, men avslutningen gikk både over og utenfor mål.

Tidligere Strømsgodset-spiller Mohammed Abu startet kampen for hjemmelaget, men midtbanemannen ble byttet ut like etter Chicago Fires utligningsmål.

Natt til lørdag tapte Vadim Demidov og Minnesota United 1-5 i sin serieåpning mot Portland Timbers.

(©NTB)